"Иран иска да ни унищожи": Посланикът на Израел у нас притеснен от ядрена бомба и ракети с дълъг обсег

Иран декларира, че иска да унищожи Израел чрез ракети с дълъг обсег, ядрено оръжие или проксита. Те имат структуриран план да унищожат Израел. Според международното право Израел и Иран са в състояние на война от много дълго време и имаме право да се отбраняваме. Това заяви посланикът на Израел в България Н. Пр. Йоси Леви Сфари в студиото на bTV.

Иран е много опасна държава

Той заяви, че не знае колко време ще продължи конфликта в Близкия изток. В Израел са заложени четири основни цели: да бъде унищожена способността на Иран за ядрено оръжие, да бъдат унищожени иранските балистични ракети, народът на Иран да вземе властта и да се освободи от престъпния режим, както и да се предотврати възможността на Иран да изгражда всички проксита като "Хизбула".

"Иран е много опасна държава и това е причината, поради която трябва да ѝ попречим да имат ракети с дълъг обсег. Представете си иранците да представляват с 10 000 ракети, които да изстрелят едновременно. Представете си, че техните ракети могат да носят и ядрено оръжие. Такова нещо ли искаме?", запита Сфари.

Според него иранските ракети могат да достигнат както до Европа, така и до България.

"Информацията, с която разполагаме е, че Иран се опитват да развият своето ядрено оръжие. Това, което виждаме през последните седмици е, че се опитват да изкопаят пролука под земята, за да няма шанс да унищожим техните съоръжения. Ако успеят да изградят подземни съоръжения, те ще бъдат защитени от всякакъв вид атаки. Представете си Иран с ядрена бомба", отсече посланикът на Израел в България.

Според него Иран е "напълно откачена и налудничава държава". Оръжията на Иран вече пътуват из Европа, предупреди посланикът на Израел. И направи още едно предупреждение - иранската държава е много опасна и трябва да бъде спряна.

