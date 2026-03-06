Тръмп успя да се прояви с щуротии и при срещата си с Лео Меси (ВИДЕО)

След като Кристиано Роналдо беше гост на американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, сега и другата суперзвезда на световния футбол в последните 15-тина година - Лионел Меси, действащ световен шампион с Аржентина, също гостува на Тръмп. Меси се появи със съотборниците си от "Интер Маями" в Белия дом - а там Тръмп пак "блесна" с щуротии.
Още: Тръмп "изравни със земята" пропагандиста Тъкър Карлсън
Номер едно - въпрос кой е по-добър, Пеле или Меси, сякаш е възможно да се сравняват футболисти от толкова различни епохи:
Trump to Messi:— Clash Report (@clashreport) March 5, 2026
You may be better than Pelé. Who’s better? Him or Pelé?
I think he is. But Pelé was very good. pic.twitter.com/5nN814fPzr
Нататък - имало ли в "Интер Маями" хубавци (хубави мъже), защото Тръмп не понасял хубавци. Не за пръв път американският президент излиза публично с тази "смешка". "Обичам футболистите, които изглеждат зле":
Trump:— Clash Report (@clashreport) March 5, 2026
Do you have any bad-looking players?
You know, I like the bad-looking guys much better. pic.twitter.com/hX7Jcsn0GT
Trump:— Clash Report (@clashreport) March 5, 2026
I don’t like good-looking men. pic.twitter.com/wAVJL07q1B
За финал - Тръмп каза, че синът му (кой?) се възхитил, че Меси ще идва в Белия дом, но американският президент намеси и Кристиано Роналдо, казвайки как двамата с Меси са големи джентълмени - ОЩЕ: Българин и Лео Меси се снимаха в обща реклама (ВИДЕО)
Trump on Messi:— Clash Report (@clashreport) March 5, 2026
My son said, “Dad, do you know who is going to be there today?” I said, “No, I’ve got a lot of things going on.”
He said, “Messi.” He is a big fan of yours. pic.twitter.com/wHLzH5Y8DX