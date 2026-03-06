Правителството на Гюров:

Тръмп успя да се прояви с щуротии и при срещата си с Лео Меси (ВИДЕО)

06 март 2026, 8:01 часа 493 прочитания 0 коментара
Тръмп успя да се прояви с щуротии и при срещата си с Лео Меси (ВИДЕО)

След като Кристиано Роналдо беше гост на американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, сега и другата суперзвезда на световния футбол в последните 15-тина година - Лионел Меси, действащ световен шампион с Аржентина, също гостува на Тръмп. Меси се появи със съотборниците си от "Интер Маями" в Белия дом - а там Тръмп пак "блесна" с щуротии.

Още: Тръмп "изравни със земята" пропагандиста Тъкър Карлсън

Номер едно - въпрос кой е по-добър, Пеле или Меси, сякаш е възможно да се сравняват футболисти от толкова различни епохи:

Нататък - имало ли в "Интер Маями" хубавци (хубави мъже), защото Тръмп не понасял хубавци. Не за пръв път американският президент излиза публично с тази "смешка". "Обичам футболистите, които изглеждат зле":

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

За финал - Тръмп каза, че синът му (кой?) се възхитил, че Меси ще идва в Белия дом, но американският президент намеси и Кристиано Роналдо, казвайки как двамата с Меси са големи джентълмени - ОЩЕ: Българин и Лео Меси се снимаха в обща реклама (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Лео Меси
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес