Растения, които трябва да наторите с утайка от кафе

Повечето от нас имат влажна утайка от кафе в кафемашината в края на деня. Вместо да я хвърляме в кошчето, защо да не я използваме добре в градината? Утайката от кафе съдържа въглерод, азот и микроелементи, които хранят почвените микроби, които насърчават добрата структура на почвата и подобряват дренажа. Добавена към компостна купчина или вкоренена в градинската почва, утайката от кафе е добро средство за подобряване на почвата.

Тъй като кафето съдържа киселина, разумно е да се смята, че утайката от кафе може да направи почвата по-киселинна.

След приготвяне на кафе обаче, pH на утайката е близо до неутрално и промяната в pH на почвата, ако има такава, е краткотрайна. Ако растенията, обичащи киселинните почви, не виреят, тествайте почвата и коригирайте pH с елементарна сяра.

Добрата новина е, че изследователи от Държавния университет на Орегон

са установили, че кафето е ефективно за премахване на охлюви . Можете да елиминирате охлювите, като напоите почвата с 1 част вода на 2 части силно сварено кафе или като напръскате листата с 9 части вода на 1 част сварено кафе.

Африкански теменужки

Преди да засадите тези теменужки в саксия, добавете малко количество утайка от кафе в почвата за саксия, за да подобрите дренажа и текстурата на почвата. С разнообразие от размери от микро-миниатюрни до големи и десетки цветове, със сигурност ще намерите африканска теменужка, която ще ви хареса.

Ягоди

Въпреки че предпочитам кафето си с хубав ягодов кейк, ще откриете, че е по-полезен за ягодовите растения като средство за отблъскване на охлюви. Най-хубавото на спрея с кафе и вода е, че е нетоксичен за плодовете и тези, които ги консумират. Смесването на утайка от кафе в почвата за засаждане е полезно и за ягоди, засадени в градина и отглеждани в контейнери.

Боровинки

Ако искате да увеличите приема на плодове, добавете няколко боровинкови храсти в задния си двор. Най-добре е да ги засадите в края на есента или зимата, като добавите малко утайка от кафе, за да подобрите дренажа на почвата. Бъдете търпеливи, защото може да минат няколко години, преди през ранната пролет цветовете с форма на камбанка да се превърнат в сочни боровинки.

Зеле

Освен ако не искате листата ви от зеле да изглеждат като швейцарско сирене, спрей с кафе/вода ще се погрижи за охлювите, които създават дупките. Зелето е хладнокръвно растение, което е най-добре да се засажда в края на есента или зимата. Осигурете му пълно слънце и добре дренирана, влажна градинска почва.

Гардении

Гарденията е идеалният храст, който ще придаде прекрасен аромат и снежнобели цветове на градината. Те обичат киселинна, добре дренирана почва, така че добавете малко утайка от кафе в почвата, преди да ги засадите.

Азалии

Може да не сте истински южняк, ако нямате азалия в двора си. Обичани заради цвета на цъфтежа си и способността си да виреят под борови дървета, азалиите виреят в киселинна, добре дренирана почва. Ако нямате борови дървета, добавете малко утайка от кафе в почвата за засаждане, за да дадете на азалиите малко тласък.