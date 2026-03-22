Защо старите градинари поръсват канела в градината

Поръсете смляна канела около растенията, за да отблъснете естествено вредители като мравки, ухокрилки и дори любопитни катерици или зайци.

Използвайте разреден спрей с канела за борба с гъбични заболявания като сива плесен и доматена мана и за предпазване на младите разсади от изсъхване.

Потопете резниците на растенията в канела, за да предотвратите бактерии и гъбички, което ще им осигури по-здравословен старт при вкореняване.

Още: Как да използвате канела върху стайни растения, за да отблъснете вредители

Канелата е много повече от ароматна подправка за любимите ви рецепти за печене . Подобно на много подправки, канелата съдържа съединения, които са противовъзпалителни, антимикробни и противогъбични. Канелата е и антиоксидант.

Оказва се, че ползите от канелата не се отнасят само за хората, защото канелата има много приложения в градината.

Прочетете за пет изненадващи начина, по които можете да използвате канелата, за да подпомогнете градината си, от отблъскване на вредители до борба с болести по растенията.

Отблъскване на насекоми

Още: Поръсете стайните растения с канела и вижте какво ще стане

Етеричното масло от канела може да се използва като инсектицид срещу вредители като ларви на комари и трипси.

Въпреки че прахът няма да убие вредители, много градинари го използват, за да ги отблъснат. Поръсете канела върху почвата около растенията си, за да предотвратите храненето на мравки , ухокрилки и други пълзящи вредители с тях. Ако имате сериозно нападение от паякообразни акари или листни въшки, можете да използвате инсектициден сапун или масло, което съдържа канелено масло заедно с други съставки. Внимавайте да избягвате пръскането на растенията с масла по време на горещо и слънчево време.

Отблъскване на гризачи

Канелата може да е дразнител за чувствителните носове. Някои естествени репеленти на пазара всъщност съдържат етерично масло от канела, заедно с други съставки. Ако имате проблем с катерици или зайци , опитайте да поръсите пръстен канела около най-вкусните си растения или да напръскате листата. Ако искате да си направите собствен спрей с етерично масло, първо трябва да го разредите, за да избегнете увреждане на растенията си. Започнете с добавяне на няколко капки към един литър вода и го тествайте върху няколко листа. Животните могат да свикнат с репелентите, така че опитайте да ги сменяте на всеки няколко седмици.

Още: Печена тиква с орехи и канела – топъл зимен десерт от детството

Лечение на гъбични инфекции

Канелата е доказано противогъбично средство за често срещани проблеми като сива плесен по ягодите и ранна мана по доматите. Можете да третирате растенията, като ги напръскате с канела, разредена във вода.

Добавете 2 супени лъжици канела на галон или 1 чаена лъжичка в бутилка с пулверизатор от 16 унции. Оставете разтвора да се накисне, след което разклатете и напръскайте всички листа и стъбла.

Защитете разсада

Още: Прост трик с канела за защита на корените от гниене и плесен

Поради противогъбичните свойства на канелата, много градинари я използват, за да предотвратят вяхването на разсада. Причинявано от няколко гъбички, вяхването е състояние, при което новите разсади внезапно изсъхват и умират. Въпреки че не знаем точно колко ефективна е канелата на прах, можете да опитате да смесите малко канела в сместа за покълване на семената или да я поръсите по повърхността на почвата. Поливането ще позволи на канелата да проникне в почвата.

Коренови резници

Въпреки че канелата не е хормон за вкореняване, нейните антимикробни свойства могат да бъдат полезни при вкореняване на нови резници от многогодишни или стайни растения. За да предотвратите гъбични и бактериални инфекции, потопете отрязаните краища на стъблата в канела преди засаждане.

Убийте плевелите

Още: Как правилно да използвате канела в градината си

Много изцяло натурални, търговски хербициди използват етерични масла за изгаряне на плевели. Можете да направите същото с етерично масло от канела, въпреки че закупуването на продукт за унищожаване на плевели от магазина вероятно е по-рентабилно. Хербицидите на маслена основа действат най-добре върху малки плевели и може да не убият корените им.