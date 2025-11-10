Размножаване на фуксии преди края на есента

Умно сте се отнасяли с вашето растение фуксия. Не сте позволили на тази цъфтяща многогодишна красавица да умре, защото сте я внесли вътре за сезона на замръзване. Част от подготовката на този магнит за опрашители за зимуване е обилното му подрязване.

Не е нужно всички тези резници да гният в компоста ви. Есента е чудесно време за вкореняване на нови фуксии, така че запазете резниците за размножаване. Освен това, резниците не са единственият начин вашата фуксия да се размножава. Можете също така да разделите коренищата им в края на есента или зимата за незабавни допълнения към растителния пейзаж през следващата година. „ Алманахът на стария фермер“ споделя, че вкоренените през есента резници на фуксия цъфтят по-бързо от пролетно отрязаните, така че има още много неща, на които да се радвате!

Ако подготвяте растението си да презимува едновременно с това, ще трябва да отрежете целия растеж. Защо не изберете най-здравите екземпляри сред тях, за да отгледате още от това зашеметяващо красиво растение?

Размножаване на фуксията през есента чрез резници или разделяне

За да презимуват растенията фуксия, отрежете зелените и червените стъбла и листа, така че да останат само кафяво-кафявите дървесни стъбла. Изберете най-здравословно изглеждащите стъбла за размножаване; най-добрите кандидати са 10-сантиметрови парчета, които държат растящи връхчета и няколко листа. Потопете отрязаните им краища в хормон за вкореняване. Ако нямате такъв, можете да използвате канела като хормон за вкореняване . Засадете ги в тава или саксия, пълна с пясък, вермикулит, перлит или сфагнумов мъх. Корените трябва да се появят след около две седмици, ако държите резниците на място с температура около 22 градуса по Целзий, но те също ще пуснат корени - само че по-бавно - на места с температура около 15 градуса по Целзий.

Размножаването на растения чрез делене на коренища или корени може да бъде малко плашещо, но есента е идеалното време да го направите с правилните грижи. Ако вашата саксийна фуксия изглежда малко тясна в дома си, време е да я разделите. Моля, оставете на мира фуксиите, които растат на земята, ако са високи поне 1,2 метра. Деленето им всъщност може да бъде смъртна присъда. Отрежете около ⅓ от листата, след като растението приключи с цъфтежа. Изкоренете растението и внимателно отърсете излишната пръст от корените. Не се свивайте, но ще режете растението с чист градински нож или ножица. Разрежете цялото растение и коренищата му наполовина и пресадете и двете половини.