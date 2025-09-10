Решаващ месец за цветята: Какво да направите в градината през септември

Септември е един от най-натоварените и важни месеци за градинарството, от прибирането на реколтата до засаждането на пролетни луковици и подготовката на лехите за по-студените месеци - това са сред основните задачи на градинарите. Но една задача е особено важна - подготовката на цветята за зимата.

Експерти от Кралското градинарско дружество споделят какво трябва да се направи в градината преди края на месеца, съобщава Express.

Грижа за цветята в градината през септември

През септември, когато жегата е отшумяла и студът все още не е много осезаем, градинарите препоръчват разделяне и презасаждане на тревисти многогодишни растения. В началото на есента тези растения завършват своя цикъл на растеж. Това прави процеса на разделяне по-малко стресиращ и също така позволява на новоразделените части да се вкоренят преди зимата.

Засадете сега тези цветя в градината си и през март ще ви зарадват с цъфтежа си

Експертите споделят, че разделянето и пресаждането на растенията е необходимо. С течение на времето многогодишните растения стават много гъсти или започват да растат и цъфтят слабо. Това показва, че храстите може да са твърде големи и корените се конкурират за вода и хранителни вещества.

Целта на презасаждането е да се създадат нови храсти с няколко силни издънки и много здрави корени, които са здрави и устойчиви.

Как да пресадим растенията?

Някои растения могат да се разделят на ръка. Други със здрави или влакнести корени може да изискват използването на инструменти като градинска вила, лопата или нож, за да се разделят на здрави части.

След разделянето, новите растения трябва да се пресадят възможно най-скоро в богата почва, подобрена с компост или добре угнил органичен материал. Новозасадените части трябва да се полеят обилно.

Сутрин или вечер - кога е правилно да поливате хортензиите през август

Новите растения могат да бъдат поставени на същото място или преместени в друга част на градината, в зависимост от разположението на градината и как искате тя да изглежда.

Междувременно, растенията с луковична коренова система изискват малко по-различен подход. С луковиците трябва да се борави внимателно, за да се избегнат повреди. Грудките е най-добре да се оставят свързани на няколко парчета.

Имайте предвид, че градинарите предупреждават, че ако есента е твърде влажна, може би е най-добре да отложите пресаждането на някои многогодишни растения до пролетта. Прекалено влажната почва може да усложни процеса, да увеличи риска от увреждане на корените и да намали шансовете за образуване на нови корени преди зимата.

Резитба през септември: За кои цветя е забранена