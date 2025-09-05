Засадете сега тези цветя в градината си и през март ще ви зарадват с цъфтежа си

Какви цветя е най-добре да се засаждат през есента: пълен списък

Много градинари отлагат засаждането на цветята до пролетта, но има една тайна, която ви позволява да посрещнете март с пищен цъфтеж. Това е есенното засаждане. Ако засадите определени растения през септември-октомври, те ще имат време да се вкоренят, да се укрепят и да дадат буйни цветове месец и половина по-рано, отколкото през пролетта.

Какви са предимствата на есенното засаждане?

Ранен цъфтеж още през март-април. Растенията, засадени през периода септември-октомври, са много по-устойчиви на замръзване и болести.

Мощна коренова система. Засадените през есента цветя развиват мощна коренова система. Това спестява време през пролетта, защото не е нужно да се занимавате с разсад. Закалените растения растат по-бързо и изглеждат по-здрави.

Стъпка по стъпка: Как да засадите правилно рози за буйни цъфтежи

Какви цветя е най-добре да се засаждат през есента: пълен списък

Лук - лалета, нарциси, минзухари, кокичета. Засаждат се през септември-октомври, като задължително се поливат и покриват с мулч. И вече в края на март ще можете да се насладите на първите цветове.

Далии. Могат да се засаждат от септември до началото на ноември, покълват бързо и цъфтят още в началото на април.

Лилии и ириси. Есенното засаждане осигурява ранен цъфтеж на тези цветя.

Слези. Ако посеете тези цветя през есента, те ще украсят градината с цъфтежа си в края на април.

Зюмбюли, астри и невенчета трябва да се засаждат през септември-октомври, тогава те ще цъфтят месец и половина по-рано.

Цветя, на които НЕ трябва да премахвате цветовете в края на сезона

Многогодишни растения - божури, хортензии, делфиниуми, маргаритки, незабравки. Есенното засаждане гарантира активен растеж и развитие на тези растения през пролетта.

Рози. Най-добре е да се засаждат от края на септември до средата на октомври, така че храстът да има време да се вкорени преди замръзване.

Календар за засаждане на цветя за есен 2025 г.

През септември може да засадите следните цветя на етапи. През първа половина на месеца се препоръчва засаждане на луковични цветя - лалета, минзухари, нарциси, слези, астри. През втора половина на месец септември се препоръчва засаждане на ириси, лилии, зюмбюли, невенчета, божури.

През октомври също може да засадите определени цветя. В начало на месеца: кокичета, делфиниуми, хортензии, маргаритки, незабравки. В средата на месеца: рози, далии, но преди първите слани. В края на октомври може да засадите късни луковични растения, под зимно покритие.

Ноември, ако времето е топло, също може да се засадят цветя. Далиите и розите трябва да се засаждат преди настъпването на постоянното застудяване, със задължителен подслон.

Прочетете също: Лесен трик, с който розите ви ще цъфнат отново