Резитба през септември: За кои цветя е забранена

Подрязването на цветята е много важно, но си струва да се помни кога е необходимо да се извърши тази процедура. Благодарение на тази процедура се подобрява циркулацията на въздуха, намалява риска от болести и стимулира растежа. Ако обаче се направи в неподходящо време, може да причини повече вреда, отколкото полза на растението.

Марта Стюарт съобщава кои цветя не трябва да се режат през септември. Експертът обяснява, че някои сортове залагат образуването на цветни пъпки за следващия вегетационен период през есента. Ето защо резитбата им през септември може да доведе до липса на цъфтеж през следващата година. За да подсигурите здравето на вашите цветя, експертите съветват никога да не извършвате резитба на определени растения през септември. Ето кои са те.

Цветята, които не трябва да се подрязват през септември

Розмарин. Лекото подрязване на розмарина или събирането му за кулинарна употреба през септември е приемливо, но санитарното подрязване на тази билка трябва да се избягва.

„Най-доброто време за резитба на розмарин е от края на пролетта до началото на лятото, когато той процъфтява и може да даде вълна от нов растеж“, обяснява експертът Линда Уотър.

Астри. Тези цветя добавят цвят и чар към градината през лятото и есента. Подрязването на тези растения през есента може да ги лиши от цъфтежа на по-късен етап. Затова е по-добре да се въздържате от резитбата им през този сезон.

Люляк. През септември люляците вече започват да залагат цветни пъпки за следващата пролет. Ако подрежете растението сега, тези пъпки ще бъдат погубени. В резултат на това няма да има цветове през следващата година. Най-доброто време за подрязване на тези растения е веднага след пролетния цъфтеж.

Хортензии. Големите хортензии с дъбови листа образуват цветни пъпки през есента и зимата. Ако ги подрежете сега, растението няма да цъфти следващата година.

По отношени на хортензията есента е подходящо време за извършване на пресаждане. За целта клоните на храста се връзват с въже, за да не се счупят и да не пречат на работата ви. Хортензията се изкопава около външния ръб на изкопа и внимателно се изважда от почвата, като се стараете да не се повредят корените (особено младите). Няма нужда да се притеснявате за старите корени. Растението се премества на ново място и се засажда в предварително подготвена дупка, пълна с питателна почвена смес с киселинна реакция.

