Резитба на лавандулата: Правилото "8", което всеки градинар трябва да знае

За да може лавандулата да радва окото с обилен и продължителен цъфтеж всяко лято, е необходимо да се полагат правилни грижи за нея, по-специално да се подрязва навреме. Това трябва да се прави веднага след като съцветията загубят свежестта си. В зависимост от сорта, този период може да се падне или в средата на лятото, или в първите дни на септември.

Кога и как да подрязваме лавандулата

Не чакайте, докато вашите лавандулови растения започнат да произвеждат семенни шушулки или цветовете им напълно потъмнеят, предупреждава експертът от Gardeners' World Монти Дон в коментар за Express.

Той съветва да се действа решително: да се отреже храстът доста късо, придавайки му спретната компактна форма. В същото време е важно да се оставят няколко млади издънки на всяко стъбло, защото лавандулата практически не се възстановява от стара дървесина. Именно тези свежи издънки бързо растат, образуват силни и здрави стъбла, предпазват растението през зимата и се превръщат в основа за бъдещ обилен цъфтеж.

Лавандулата ще цъфти до октомври, ако направите това

Ключово ръководство е така нареченото правило 8-8-8: подрязвайте на 8 август (8-ми месец), като отрежете издънките до 8 инча (около 20 см).

Така, заключава Дон, само навременната и силна резитба позволява на лавандулата да се укрепи преди студеното време и гарантира буен и продължителен цъфтеж през следващия сезон. Ако тази грижа се пренебрегне, растенията отслабват, а броят на цветовете забележимо намалява.

Резитба на лавандулата: Ключови правила, които трябва да знае всеки градинар

Подрязване на лавандула през есента

Резитбата на лавандула може да се извърши и през есента. През есента, приблизително в средата на октомври, е необходимо да се подрязва това красиво растение. И ако през пролетта резитбата е от санитарен характер (трябва да се премахнат сухи, счупени клони), то през есента, първо, се скъсяват клоните за декоративни цели, и второ, за да не се счупят под тежестта на снега през зимата. Ако храстът е стар, тогава това е и подмладяваща процедура.

Есенна резитба не е много препоръчителна за много млади храсти лавандула. Желателно е тя да се прави, когато навършат 2 години.

Всеки възрастен лавандулов храст има вдървени, сухи части отдолу и зелени отгоре. Отрежете клоните, отстъпвайки на около 5 см от вдървената част. Храстът след такава резитба ще изглежда много по-компактен, но ще стане буен и ще цъфти обилно през следващата година.

Можете да го отрежете по-високо. Но не забравяйте, че с времето зелените части също ще вдървенеят и храстът ще придобие неподдържан вид. В случая той ще започне да расте встрани.

