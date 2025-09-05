Резитба на лавандулата: Ключови правила, които трябва да знае всеки градинар

Лавандулата е едно от най-лесните за грижи растения. Тези ароматни храсти изглеждат страхотно в градината и имат много предимства, включително това, че са чудесно растение-съсед, отблъскващо вредители и имащо свойството да отделя облекчаващ стреса аромат. Според експерти по градинарство, грижата за лавандулата включва правилно подрязване. Ето как да го направите правилно .

Общи стъпки за резитба на лавандулата, които гарантират буен цъфтеж

Подрязването зависи от времето на годината и вида лавандула, която отглеждате, но има три общи стъпки, които трябва да следвате.

Премахване на изсъхналите цветове.Отрязването на прецъфтелите цветове на лавандулата означава отрязване на стъблата и цветовете на растението, които вече са цъфнали. Това е добра практика, ако искате растението ви да изглежда свежо и привлекателно.

Общото правило за резитба на лавандула е да се избягва рязането до вдървените стъбла. Това ще попречи на повторния растеж, тъй като дървесината, която расте върху лавандулата, не се регенерира.

Лавандулата ще цъфти до октомври, ако направите това

Освен това тя е склонна към отслабване и напукване. Затова избягвайте прекомерната резитба, тъй като тя може да повреди или убие вашето лавандулово растение. Добра практика е също така да оставяте свежи нови листа на стъблото.

Формиране. То се прави по-скоро, за да се поддържа външният вид на вашите лавандулови растения. Целта на тази процедура е да се поддържа равномерна, куполообразна форма. Ако подрежете външните стъбла по-късо от средните, това ще насърчи желания модел на растеж и ще намали нуждата от оформяне, докато растението ви расте.

Пролетта е едно от най-добрите времена за резитба на лавандула. Важно е да режете само когато видите нов растеж по растенията си. Ако не, дайте им повече време да пораснат. Следвайте правилото да режете само на 5-10 см от дървесната основа и изсъхналите стъбла през останалата част от сезона.

Хвърлете този отпадък в лавандулата и ще расте като луда

Не е необходимо да подрязвате лавандулата през лятото, но можете да направите пълна резитба през есента, за да подготвите растението за зимата и да насърчите здравословния растеж през пролетта. Можете също така да използвате това време, за да съберете цветовете на лавандулата за различни цели.

По отношение на поливането на лавандулата през есента,

трябва да знаете, че тя е сухоустойчиво растение. Важно е да се гарантира, че почвата не е прекалено влажна, тъй като излишната влага може да доведе до развитие на гъбични заболявания. Поливайте растенията умерено, като позволявате на почвата да изсъхне малко между поливанията. Особено важно е да намалите поливането в края на есента, за да не започнат корените да гният в прекалено влажна почва преди зимния период.

Прочетете също: Подрежете лавандулата така и ще изпълни градината ви с аромата си