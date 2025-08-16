Решаващо торене за морковите през август: Не го пропускайте, за да са прави, едри и сладки

През август плевенето, торенето и засаждането отстъпват на заден план, отстъпвайки място на най-приятното нещо – прибирането на реколтата. Въпреки това е твърде рано за градинарите да се отпускат: някои култури все още се развиват активно. Август е ключов месец за развитието на кореноплодите, в това число и морковите.

Торене на морковите през август

През този период морковите и цвеклото навлизат в последния етап на растеж. Не остава много време до прибирането на реколтата и сега растенията насочват цялата си енергия към образуването на кореноплодни растения, натрупвайки хранителни вещества и сокове. За да получите сочни, сладки и едри зеленчуци, е важно да ги подхранвате правилно.

Колко често трябва да се поливат морковите през август?

Торовете през този период трябва да работят върху качеството на кореноплодите, а не върху върховете. Калият е отговорен за размера и формата, фосфорът влияе върху вкуса, съдържанието на захар и витаминния състав. Азотът не е необходим през август - той стимулира растежа на зелената маса, а нашата цел са „корени“, а не „върхове“.

Дървесната пепел е естествен източник на калий. Поръсете пепелта между редовете и внимателно я втрийте в почвата. Или пригответе запарка от пепел: залейте 2 чаши пепел с кофа вряща вода. Оставете за 24 часа, прецедете. Поливайте лехите както с обикновена вода.

Борна киселина - тя е идеална за подслаждане на морковите. Борът насърчава натрупването на захари в кореноплодите. Разтворете 1 чаена лъжичка борна киселина в 1 литър гореща вода. Доведете обема до 10 литра със студена вода. Напръскайте върховете (не поливайте корените!). Монокалиевият фосфат е ефективен минерален тор. Съдържа фосфор и калий в оптимално съотношение.

Как да го използвате: Разредете съгласно инструкциите на опаковката. Поливайте морковите в корените..Кога да се прилага този тор? Времето на приложението му зависи от сорта. Къснозреещите сортове (чиито плодове се бератпрез септември) могат да се подхранват дори в края на август. Оптималното време е 3-4 седмици преди прибиране на реколтата.

Също така е важно и правилното поливане на морковите. В края на лятото кореноплодите вече са доста големи. Те не се нуждаят от много влага. Въпреки това, все пак си струва да се полива 3-4 пъти месечно. Трябват ви 20 литра вода на 1 м2 засадена площ. Ако август се окаже много дъждовен, тогава честотата на поливане и консумацията на вода трябва да се намалят. Може би е разумно напълно да се откажете от процедурата, но само при лято с обилни дъждове.

