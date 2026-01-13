Само 1 грешка може да попречи на цъфтежа на орхидеята - проверете дали я правите

Орхидеите изискват не само светлина и вода, но и редовно торене с правилно подбран тор. Недостигът на хранителни вещества е една от честите причини за липса на цъфтеж. Според опитните цветари само една грешка може да попречи на цъфтежа на орхидея - проверете дали я правите и вие.

Грешката, която пречи на цъфтежа на орхидеята

Ако една орхидея изглежда здрава, но не цъфти, причината може да е не само осветлението или температурата, но и недостигът на хранителни вещества. Както пише Southern Living, поливането и слънчевата светлина сами по себе си не са достатъчни, за да образуват пъпки – орхидеите изискват редовно торене.

Орхидеите не изискват много тор, но е необходимо да се подхранват по-често от много други стайни растения. Градинарите често използват правилото „често, но по-леко“: прилагат тор при всяко или през поливане, като разреждат разтвора значително. Този подход имитира естествените условия и намалява риска от изгаряне на корените и натрупване на соли.

Кога да торите орхидеи - съвети

Торенето е особено важно през пролетта и лятото, по време на активен растеж. През зимата, когато растението е в покой, намалете честотата до веднъж месечно или спрете напълно. Торенето на орхидеи по време на образуване на пъпки също не се препоръчва, тъй като това може да причини окапване на пъпките или преждевременно увяхване.

Честотата на торене също зависи от вида орхидея. Епифитните видове, като фаленопсис, изискват по-редовно подхранване, докато сухоземните орхидеи могат да издържат по-дълго време без тор.

За торене можете да използвате специализирани торове за орхидеи или универсални балансирани смеси (като 20-20-20), разредени до една четвърт от концентрацията. Най-добре е да изберете торове без урея. Изплаквайте субстрата с чиста вода веднъж месечно, за да отстраните натрупаните соли.

Преди прилагане на тор, субстратът трябва да се навлажни. Поливането трябва да е обилно, като се позволи на излишната вода да се отцеди напълно. За най-добри резултати се препоръчва водата да се отцеди или да се използва дъждовна или дестилирана вода.

