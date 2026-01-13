Извънредно положение в Русия заради големи щети в два руски завода за дронове и авиация (ВИДЕО)

Извънредно положение в руския град Таганрог, Ростовска област - това обяви кметът на града Светлана Камбулова. И посочи в официалния си профил в Телеграм причините - заради понеслите най-големи щети след нощната украинска въздушна атака:

2 предприятия

2 жилищни сгради

1 образователна институция

Кои са въпросните две предприятия? Камбулова не казва, но още рано сутринта се поизясни. Първо, предприятието "Атлант-Аеро", което произвежда FPV дронове, дронове "Орион", дронове "Мълния" и системи за електронно заглушаване на безпилотни летателни апарати за руската армия. Второ - авиоремонтния завод ТАНТК "Бериев" - ОЩЕ: За да спре тока на Украйна: Масиран руски обстрел с балистични ракети, руски завод за дронове гори (ВИДЕО)

Factory complex was built post-2022 pic.twitter.com/Ud7oXz9l0Q — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 13, 2026

"Работна група започна обиколка на повредените сгради, за да оцени степента на щетите. Ще бъде оказана помощ на всички", обещава Камбулова. А украинският канал Supernova+ твърди, че при операцията Украйна е използвала ракети "Нептун"