Само така е правилно да се суши мащерка

Мащерката ( Thymus vulgaris ) е издръжлива, устойчива на суша, многогодишна билка с дървесни стъбла, която расте лесно в градински лехи или градински саксии. Произхождаща от средиземноморския регион, нискорастящата билка често се използва като чудесно допълнение към много кулинарни ястия, включително сосове, супи и яхнии.

Като член на семейството на ментата, ароматната билка предлага уникален вкусов профил, вариращ от земен, ментов и леко флорален с нотки на лимон и черен пипер. Въпреки че мащерката е лесно растение за отглеждане, знанието кога и как да се събира реколтата е важно, за да се поддържа растението здраво, продуктивно и по-малко „дървесно“ за години напред.

Инструменти, които ще ви трябват

Кошница

Ножици за подрязване или ножици за билки

Кърпички, напоени с алкохол, топла вода и сапун или спрей със спирт за дезинфекция

За да дезинфекцирате правилно ножиците си, просто избършете режещия ръб с тампон, напоен със спирт, или измийте с топла вода и сапун. Можете също така да напълните малка бутилка със спирт и да напръскате фино ножиците.

Ако решите да „отщипнете“ няколко стръка мащерка с пръсти, не забравяйте да измиете ръцете си с топла вода и сапун, преди да вземете ръчната реколта.

Не забравяйте да дезинфекцирате правилно ножиците си, когато вземате резници, за да предотвратите разпространението на болестотворни патогени (като гъбички) от едно растение на друго.

Как да събираме мащерка

Тъй като мащерката е многогодишно растение с дървесни стъбла, тя не е точно храст или дърво, но развива някои клонки и корона. Правилните техники за прибиране на реколтата обаче могат да предотвратят прекаленото вдървеняване на тревистото растение. Редовното прибиране на мащерката не само предпазва растението от прекалено вдървеняване, но и насърчава новия растеж, позволявайки на растението да расте буйно и пълно, като същевременно запазва уникалния си вкусов профил.

Преди да започнете

Оценете цялостното здравословно състояние на растението. „Ще търсите признаци на стрес, като увяхнали листа, хлороза (пожълтяване на листата) и увреждане от насекоми. Ако по някаква причина растението ви е в лошо здраве, най-добре е да се погрижите за тези нужди преди прибиране на реколтата“, казва Сам Олвера, управител на разсадника и съсобственик на разсадник Radical Roots. Ако растението ви е в добро здраве, е време за прибиране на реколтата.

Инструкции

Почистете правилно ножиците си за рязане, преди да правите разрези.

Отрежете новия растеж точно над пъпката, като работите по целия път около растението, докато търсенето бъде задоволено, казва Олвера. Или, ако стъблата ви са гъвкави и зелени, можете да съберете реколтата до основата на растението.

За по-дървесните части на растението, просто вземете резника над възлите (мястото, където листът се среща със стъблото). „Можете да вземете и по-старите, по-дървесни части на растението, ако желаете“, казва Олвера.

С помощта на чисти, остри ножици отрежете горната една трета до половината от растението, като режете директно над листния възел.

Кога да берем мащерка за продължителен растеж

Що се отнася до прибирането на качествен, ароматен мащерка, правилното време за прибиране е от съществено значение. „Стига растението ви да е добре установено, с диаметър повече от няколко сантиметра и да не е пресадено наскоро, можете да го прибирате почти по всяко време през вегетационния период“, казва Гарет Сорбър, съсобственик на разсадника Radical Roots.

Ежедневно готвене

За кулинарна употреба, например за едно ястие, мащерката може да се бере по всяко време през вегетационния период (пролет и лято). Това леко събиране няма да навреди на растението и гарантира, че винаги ще имате под ръка пресен мащерка за рецепти.

По-голяма реколта или сушене

По-големите разфасовки за бъдеща употреба, като например сушене, трябва да се събират само два до три пъти годишно. Най-подходящото време е:

Пролет

Ранно лято

Точно преди растението да започне да цъфти

„Вкусът на мащерката вероятно ще бъде най-добър преди да започне да цъфти, въпреки че малките цветове са годни за консумация и вкусни“, казва Сорбер. Независимо от сезона, внимавайте да не берете повече от половината растение наведнъж. Прекомерното събиране на реколтата може да стресира растението и да повлияе на дългосрочното му здраве.

Започнете с най-големите и най-зрели стъбла и се придвижвайте около растението, като събирате реколтата в движение.

„Винаги оставяйте поне половината до две трети от растението; прекалено многото може да го убие“, казва Олвера.

Как да сушим мащерка

Сушенето на мащерка е вечен и лесен метод за сушене на билки за бъдеща употреба. Ако берете по-големи количества наведнъж, Олвера казва, че това е добър метод на избор и изисква само няколко неща, които вероятно имате около къщата си.

Инструменти, които ще ви трябват

Ластик

Низ

Запечатан контейнер

Инструкции

След като приберете реколтата, свържете стъблата на мащерката и използвайте ластик или връзване, за да ги държите заедно в единия край.

След това използвайте връв, за да закачите снопа си, докато изсъхне напълно.

Важно е мястото за сушене да е защитено от пряка слънчева светлина и да има добър въздушен поток. (Покрита тераса обикновено е подходяща или можете да ги окачите на закрито, ако има дъждовно време.)

След като мащерката изсъхне напълно, съхранявайте я в затворен контейнер (буркан с капак е подходящ) и ще издържи до две години.

За да запазите вкуса на листата, смачкайте или смелете мащерката директно преди консумация.