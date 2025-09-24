Войната в Украйна:

Академията на Надал я похвали: 18-годишна българка направи най-големия скок в световната ранглиста

24 септември 2025, 14:33 часа 265 прочитания 0 коментара
Академията на Надал я похвали: 18-годишна българка направи най-големия скок в световната ранглиста

Международната тенис федерация (ITF) обяви Елизара Янева за състезателката с най-голям скок в световната ранглиста по тенис за жени. 18-годишната българка се придвижи в седмичната класация напред със 194 позиции и вече се намира на 464-то място (на живо е номер 458). Това е най-доброто ѝ класиране до момента и е ясен знак, че новото поколение български тенисистки настъпва уверено на международната сцена. 

Елизара Янева скочи със 194 позиции

Това се случва, след като през уикенда Янева спечели титлата на сингъл на турнира на клей за жени в Пазарджик "Goto Diamonds Cup" с награден фонд 40 хиляди долара. Янева получи специални поздрави от академията на Рафаел Надал по случай впечатляващия успех. Ето какво написаха от официалния профил на академията на Надал:

Елизара Янева

Академията на Надал похвали Янева

"Янева току-що спечели първата си титла от категория W50 в Пазарджик! Тази победа е още по-специална, защото само преди няколко месеца тя претърпя контузия, която я извади от игра за цял месец, докато се възстановяваше в академията. Това беше едва вторият ѝ турнир след завръщането и вече вдигна трофея! Невероятно завръщане и голяма крачка напред в кариерата ѝ."

Още спортни новини четете в Actualno.com!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Елизара Янева информация 2025
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес