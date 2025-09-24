Академията на Надал я похвали: 18-годишна българка направи най-големия скок в световната ранглиста

Международната тенис федерация (ITF) обяви Елизара Янева за състезателката с най-голям скок в световната ранглиста по тенис за жени. 18-годишната българка се придвижи в седмичната класация напред със 194 позиции и вече се намира на 464-то място (на живо е номер 458). Това е най-доброто ѝ класиране до момента и е ясен знак, че новото поколение български тенисистки настъпва уверено на международната сцена.

Елизара Янева скочи със 194 позиции

Това се случва, след като през уикенда Янева спечели титлата на сингъл на турнира на клей за жени в Пазарджик "Goto Diamonds Cup" с награден фонд 40 хиляди долара. Янева получи специални поздрави от академията на Рафаел Надал по случай впечатляващия успех. Ето какво написаха от официалния профил на академията на Надал:

Академията на Надал похвали Янева

"Янева току-що спечели първата си титла от категория W50 в Пазарджик! Тази победа е още по-специална, защото само преди няколко месеца тя претърпя контузия, която я извади от игра за цял месец, докато се възстановяваше в академията. Това беше едва вторият ѝ турнир след завръщането и вече вдигна трофея! Невероятно завръщане и голяма крачка напред в кариерата ѝ."

