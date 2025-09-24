Как да отглеждате маслиново дърво на закрито

Маслиновите дървета са местни за Средиземноморския басейн – Северна Африка, Западна Азия и Югоизточна Европа – и красят градини още от древността. Освен че са красиви и дават вкусни солени плодове, тези исторически дървета са и сухоустойчиви , лесно се адаптират към различни почвени условия и дори могат да виреят в контейнери.

Най-хубавото? Не е нужно да пътувате в чужбина, за да се насладите на тези дървета. Можете да отглеждате такова у дома.

Кога да засадите маслиново дърво

Най-доброто време за засаждане на маслиново дърво е през пролетта, когато опасността от слана е отминала. „Младите дървета са доста чувствителни към студ, така че не е желателно да се сблъскат с мразовито време през първата си зима“, казва Харисън Мийкинс, магистър, специалист по градинарство в Sun Gro Horticulture. Март или април се считат за най-подходящите времена през пролетта за засаждане, когато времето е хладно, но стабилно. Точно както зимата, лятото също е неблагоприятно за нови насаждения от маслинови дървета, защото екстремните горещини могат да повлияят негативно на дървото.

Как да засадите маслиново дърво

Най-лесният начин да отгледате маслиново дърво е като закупите вече утвърдено такова от местен разсадник. След като донесете дървото у дома, следвайте тези одобрени от експерти стъпки за правилното му засаждане в земята.

Изберете правилното място: Мийкинс препоръчва да засадите маслиновото си дърво на място, което получава поне осем часа пълно слънце дневно. Избягвайте засаждането в ниски места, където се събира вода.

Изкопайте дупка: Изкопайте дупка със същата ширина като кореновата бала, но малко по-плитка, така че горната част на кореновата бала да е точно над линията на почвата, казва Мийкинс.

Засадете дървото: Внимателно извадете дървото от саксията му. Разплетете всички кръжащи корени, но безпокойте кореновата топка възможно най-малко, казва той. Поставете дървото в дупката, запълнете с почва и полейте обилно.

Контролирайте плевелите: Дръжте плевелите далеч от зоната около маслиновото ви дърво. Стремете се към зона без плевели от 90 см около ствола, казва Мийкинс. Това ще позволи на дървото да расте необременено от други растения. Нанесете мулч на няколко сантиметра от кората.

Закрепете с кол, ако е необходимо: Ако дървото се преобърне, подрежете задния връх или го завържете слабо с кол, докато дървото узрее и стволът стане по-силен.