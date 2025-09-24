Прогноза за времето - 25 септември (четвъртък)

През нощта над източните райони ще бъде ясно, но над Западна България ще започне увеличение на облачността и към сутринта в крайните северозападни райони ще превали. Ще бъде почти тихо, в Дунавската равнина със слаб вятър от север-североизток. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса, по черноморското крайбрежие - между 16 и 18 градуса, за София - около 12 градуса.

ОЩЕ: "Взимаме си довиждане с лятото": Проф. Рачев за времето през първата седмица на есента

В четвъртък облачността ще е разкъсана, предимно значителна с превалявания от дъжд на места в Западна България и в югоизточните райони. По-интензивни ще са валежите след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми. Вятърът от изток-североизток ще се усили, ще бъде умерен и силен и с него ще започне да нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат от 20-22 градуса в североизточните райони до около 28-30 градуса в юг-югозападните, за София - около 25 градуса.

Атмосферното налягане е и ще остане по-ниско от средното за месеца.

В планините и по морето

В планините ще бъде предимно облачно с превалявания от дъжд в масивите от западната половина на страната. По-интензивни ще са валежите след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, по високите части - от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18 градуса, на 2000 метра - около 12 градуса.

По Черноморието облачността ще е променлива. Ще духа умерен и силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

ОЩЕ: Кога се очаква първият сняг? Николай Василковски разкри с какво време посрещаме есента

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 17 мин. и залязва в 19 ч. и 18 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 1 мин. Луната в София изгрява в 10 ч. и 55 мин. и залязва в 20 ч. и 34 мин. Фаза на Луната: четири дни след новолуние.

Източник: meteo.bg