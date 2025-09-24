Войната в Украйна:

100 години от рождението на гения: Валидират пощенска марка с лика на Георги Калоянчев

24 септември 2025, 13:57 часа 370 прочитания 0 коментара
На 30 септември 2025 г. от 10:30 ч. във фоайето на Сатиричен театър "Алеко Константинов" директорът на театъра Калин Сърменов и зам.-министър председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов ще валидират пощенска марка с лика на Георги Калоянчев, издадена по случай 100 години от рождението му. На събитието ще присъстват семейството на актьора, официални гости и трупата на Сатиричния театър, която ревниво пази паметта за големите творци за бъдните поколения, съобщават от театралната институция.

Почит към един гений

Снимка: Сатиричен театър "Алеко Константинов"/Facebook

Припомняме, че през месец май Сатирата почете великия Георги Калоянчев и 100-годишнината от рождението му с прожекция на филма "Възгледите на един Homo Ludens". Епизодът от поредицата "Умно село" припомня кино и театрални роли на Калата, както шоу програми с негово участие. "Искаме да го почетем с усмивка, с добри помисли и да му благодарим за всичко, което сътвори за 50-те години, които работи на сцената на Сатиричния театър", бяха думите, с които драматургът на театъра Богдана Костуркова откри честването. "Този човек даваше пример за начина, по който трябва да се държиш в професията – нещо, за което съм изключително благодарен, че бях до него, за да видя как се случва", каза директорът на трупата Калин Сърменов.

По време на филма Сърменов споделяше лични, нечувани досега истории за Георги Калоянчев и Стоянка Мутафова. Сърменов изказа своята благодарност към режисьора Владимир Люцканов и сценариста Антоанета Бачурова, както и към всички присъстващи, дошли да почетат паметта на великия Калоянчев. "Калата раждаше неща", каза Калин Сърменов. Той се пошегува и каза, че не е срещал много гении, освен себе си, и че, седейки до Калата, човек има това усещане – че седи до гений.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Сатиричен театър Георги Калоянчев пощенска марка
