Цветето, което всеки градинар трябва да засади в градината си през есента

Невенът отдавна се смята за едно от най-обичаните цветя от градинарите. Той украсява дворове, цветни лехи и зеленчукови градини с яркия си цъфтеж от лятото до късна есен, но полезността му не се ограничава само до декоративната функция. Тези цветя са истински помощници за градинарите и градинарите, тъй като притежават уникални свойства, които помагат в грижата за почвата и защитата на растенията от вредители. Ето защо все повече градинари практикуват засаждане на невенчета през есента или преди зимата, за да получат осезаеми ползи през пролетта.

Защо да изберете предзимно засаждане на невен?

Засаждането на невен през есента ви позволява да получите по-силни и по-издръжливи растения през пролетта. Семената, които престояват в почвата през зимата, претърпяват процес на закаляване. Благодарение на това разсадът се появява по-бързо.

Една от основните причини, поради които невените трябва да се сеят през есента, е способността им да плашат нежеланите вредители в градината. Тези цветя отделят в почвата специални вещества, по-специално тиофени, които имат пагубен ефект върху нематодите и други почвени вредители. Известно е също, че острия им аромат не се харесва на листни въшки, лучени мухи, колорадски бръмбари, бълхи и дори зелеви молци. Благодарение на това съседните култури страдат по-малко от вредни насекоми през пролетта и лятото.

Видовете вредители, срещу които действат невените, са нематоди, зелеви клонки, телени червеи и други почвени паразити; ароматът на растението отблъсква дървеници, бълхи, листни въшки, лучена муха, колорадски бръмбари, зелеви клонки и ягодови хоботници.

Невенчетата са ценени не само заради защитните си свойства, но и заради способността им да подобряват състава на почвата. Те действат като зелено торене, тъй като разклонената им коренова система добре разрохква почвата, обогатявайки я с кислород.

Друго предимство на невенчетата е способността им да отблъскват дребни гризачи. Високите и изправени сортове на тези цветя създават своеобразна бариера, а миризмата им е неприятна за мишки, плъхове и дори къртици. Затова те често се засаждат в пристволните кръгове на овощните дървета или покрай лехите, за да се намали рискът от увреждане на реколтата.

Невенчетата могат да се използват и като вид мулч. Градинарите поставят остатъците от растения, които са останали след цъфтежа, в почвата или ги разпръскват между редовете. Това помага за задържане на влагата, предпазва почвата от изсъхване и намалява броя на плевелите. През пролетта тази практика допринася за по-доброто развитие на реколтата и запазването на стабилен микроклимат в лехите.

За предзимна сеитба изберете слънчево място с лека, добре дренирана почва. Преди слана лехата се прекопава, почиства се от плевели и се оформят бразди с дълбочина 2–3 см. Семената се разстилат в подготвени редове и се поръсват със суха почва или торф, за да не се намокрят от есенните валежи.

