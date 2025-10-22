Нито един вариант за заплатите на младите лекари не мина: ГЕРБ обещаха да е в бюджета, ПП-ДБ не вярват

Депутатите от Комисията по здравеопазване не приеха на второ четене промените в Закона за лечебните заведения за заплатите не младите лекари, медицинските сестри и акушерките, включително и предложенията на управляващото мнозинство, което предвижда основните заплати на медицинския персонал да бъдат не по-ниски от заложените в действащия колективен трудов договор. Не мина предложението на ПП-ДБ, с което те искаха лекарите без специалност да получават минимум 150 процента от средната заплата, а медицинските специалисти – минимум 125%.

Едно от новите предложения на ПП-ДБ предвижда месечното възнаграждение на директор на държавна или общинска болница да не може да надхвърля месечната заплата на министър.

В проекта на "Възраждане" за медицинските сестри се залага по-висок процент – 140 на сто от средната заплата, но и това не мина.

Обещанието на ГЕРБ

"Уверявам, че когато законът за бюджета на НЗОК влезе в Народното събрание ние ще го обсъждаме и именно тук в парламента и се надявам да е и в здравна комисия, въпреки че не сме водеща комисия по отношение на бюджета, да изработим необходимите змаконови текстове, които да бъдат включени в Закона за бюджета на НЗОК и да разпишем нивата на възнаграждения по начина, който ги виждаме", заяви шефът на комисията проф. Костадин Ангелов от ГЕРБ. Припомняме, че такива притеснения имаше от страна на "Продължаваме промяната".

"Като опозиция сте прави - да не ни вярвате до последно", добави още Ангелов.

"Решението на управляващата коалиция е да бъдат увеличени възнагражденията на всички категории персонрал, работещите в бъгарското здравеопазване, увеличението включва и двете категории персонал, които са визирани в двата законопроекта на "Продължаваме промяната" и "Възраждане", уточни проф. Ангелов.

Изчисленията на управляващите

В рамките на заседанието стана ясно, че според изчисленията на властта необходимата сума за обещания ръст на всички заплати в сектора е 1.7 млрд. лв.

Междувременно от ГЕРБ уточнсиха, че не говорят за увеличение на брутна заплата, а за основна, защото с нея са обвързани много други плащания.

Недоверието на опозицията

Васил Пандов от "Продължаваме промяната" обърна внимание, че законът за бюджета на НЗОК е годишен, а според него трябва трайно решение.

"Ако няма извънредни обстятелства, знаем как се удължава неговото действие, но той е закон с ограничено действие. Той няма да гарантира такава сигурност, ако утре има друга управляваща коалиция и няма такова добро намерение като вашата", посочи още Пандов.

Според проф. Ангелов, ако се разсъждава в хипотези, няма да се стигне до никъде, защото не се стъпва на здрава основа.

Междувременно от ПП-ДБ поискаха и цифрите как се е стигнало до сумата от 1.7 млрд. лв.

"Малко съм учеден, че липсва доверие в методологията, в начина на работа, в математическия модел на колегите от финансова дирекция", каза от своя страна здравният министър Силви Кирилов.