Грешката при резитба на розите, заради която те няма да преживеят зимата

Когато температурата започне да пада, е добре да подрежете леко розите в градината си, за да ги подготвите за зимата. Важно е да подрязвате внимателно и малко, а не прекалено много. Този процес, извършен през есента, ще подготви храстите ви за зимата и ще им помогне да преживеят този студен период.

Кога и как правилно да подрязвате розите преди зимата?

Леката резитба преди зимата помага за предпазване на розите от атмосферните условия. Високите, непокорни издънки са по-податливи на повреди от зимните ветрове. Намаляването на броя на издънките също ще помогне да се предотврати отчупването им от сняг или лед. Ето защо процесът на резитба ще помогне за защитата на растенията през студените месеци.

Важно е да не чакате да настъпи голям студ. Експертите казват, че всяко време на деня е подходящо, но избягвайте резитбата по време на или веднага след слана.

Как да подрязваме розите? Ще ви трябват остри ножици за подрязване, ножици за по-дебели издънки и ръкавици. Огледайте розите си за кафяви или почернели издънки. Това често са признаци на заболяване. Подрязвайте ги, докато не видите зеленикаво-бяла тъкан вътре в стъблото.

Отстранете всички клони, които се трият един в друг, но избягвайте подрязването на здрава, зелена дървесина, освен ако не е абсолютно необходимо. Прекомерното подрязване може да насърчи появата на нежни нови издънки, които няма да оцелеят през зимните температури.

Градинарите също препоръчват да премахвате всички избледнели венчелистчета, вместо да подрязвате мъртвите цветове на розата. Това сигнализира на растението, че спира да цъфти и започва да преминава в латентно състояние, позволявайки на старите цветове да дадат плодове. Освен това е важно да се почисти около розовите лехи през есента и да се премахнат всички растителни остатъци, които може да са били заразени с черни петна или други често срещани болести по розите.

Розите, отслабени от болести и вредители, зимуват лошо, така че е важно да се провеждат превантивни обработки срещу гъбични заболявания и вредители през целия вегетационен период. Продължителният цъфтеж изразходва голямо количество хранителни вещества, което отслабва растението. Затова през есента прищипвайте или откъсвайте пъпката, цвета или съцветието в основата. Това позволява на леторастите да узреят правилно и розите да се подготвят за зимата.

Спазвайки тези правила, розите ще презимуват успешно.

