Основна грешка при засаждането на дърво

Дърветата осигуряват сянка, красиви цветя и разкошни есенни цветове в дворовете ни, което ни дава много причини да ги добавим към озеленяването си. Но когато засаждаме фиданки, е важно да избягваме грешките, които всеки прави при засаждането на дървета – като например твърде дълбокото им засаждане. Поставянето на тези растения твърде дълбоко в земята може да навреди на здравето на дървото, защото кореновата му широчина трябва да е над нивото на почвата, а не под нея.

Кога резитбата може да убие дървото ви

Много домашни градинари може да не са наясно с тази част от анатомията на дървото, което ги води до тази злощастна грешка при засаждане, която в крайна сметка наранява дърветата. Понякога наричано разширение на ствола, кореновото разширение е мястото, където корените започват да излизат от ствола на дървото и където стволът често (но не винаги) приема лека извивка. Разширяването на дървото говори много за здравето на дървото , включително за това колко добре е било засадено. Когато дърветата се пресаждат твърде дълбоко, екземплярът ще пострада по много начини, включително ще бъде изложен на по-голям риск от болести и проблеми с насекоми. Дърветата със заровени коренови разширения е по-вероятно да умрат, което ще пропилее както упорития ви труд в градината, така и добре спечелените пари.

Как да засадите дърво, за да защитите кореновата му система

За да избегнете нараняване на кореновия растеж, започнете, като извадите дървото от саксията и отстраните почвата около ствола, за да намерите разширението. Понякога има няколко сантиметра ствол над разширението, заровени в почвата. Често дървета, отглеждани в разсадник, погрешно се засаждат по този начин и пристигат у дома твърде дълбоко в саксиите си. След като извадите разширението на ствола, разхлабете корените, така че да можете да ги разпределите хоризонтално в изкопаната дупка. Изкопайте дупка, която е толкова дълбока, колкото кореновата бала на дървото и три пъти по-широка. Натрупайте почва в центъра на дупката и поставете дървото върху нея. Покрийте корените на дървото с почва, но оставете горните 2,5 до 5 сантиметра от кореновия растеж над линията на почвата. Поливайте дървото добре, докато се утвърди.

Друга грешка, която градинарите и фирмите за грижа за тревни площи допускат, освен че засаждат дървото твърде дълбоко, е да заравят разширението на ствола с вулкан от мулч. Тази вредна практика, обхващаща американските тревни площи, вреди на дърветата по същия начин, както и прекалено дълбокото засаждане. За да запазите здравето на дървото си, когато кореновата му част е покрита с вулкан от мулч, изстържете мулча, така че да е на 7,5 до 15 см от разширението на ствола. Когато разстилате мулч около фиданка, никога не мулчирайте чак до ствола, а вместо това оставете няколко сантиметра между кореновата част и мулча.