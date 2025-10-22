Венци Стефанов погна роден съдия – усъмни се в честността на мача с Черно море

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов скочи на роден съдия преди предстоящия мач от 13-ия кръг на Първа лига срещу Черно море. Става дума за рефера Георги Давидов, който ще отговаря за ВАР системата по време на двубоя в събота, 25 октомври. Според боса на „белите“ арбитърът вече е „клал“ Славия и той не очаква нищо по-различно в двубоя с варненци.

Венци Стефанов говори пред колегите от „Спортал“ като заяви, че Георги Давидов е „съдия на Черно море“. Президентът на Славия също така попита и Съдийската комисия към БФС защо Давидов отговаря за ВАР, а Георги Гинчев му е помощник, при положение, че вторият е международен арбитър.

„Георги Давидов е съдия на Черно море“

„Защо сложиха на ВАР срещу Черно море Георги Давидов, който е съдия на Черно море?! Няколко пъти ни е клал. Това ме кара да очаквам, че главният рефер няма да има думата при спорни ситуации, а всичко ще се решава от „катафалката“ на ВАР“.

„Искам да попитам нещо Съдийската комисия - по каква логика Давидов е главен ВАР съдия, а международният рефер Георги Гинчев е асистент ВАР?! Как така международният ще е помощник на другия? Не го разбирам. Опасявам се. Призовавам за честно съдийство! Не искам да подкрепят Славия, но нека не ни режат. Каквото има, това да бъде отсъждано“, заяви Венцеслав Стефанов.

