Скоро: Въвеждат със закон "такса водомер"

Със 118 гласа "за", 74 "против" и 6 "въздържал се" Народното събрание одобри на първо четене внесения от Министерския съвет Закон за водоснабдяването и канализацията (ВиК). Проектът въвежда нов модел за ценообразуване на водата и предвижда т.нар. "такса водомер" – потребителите ще заплащат не само реално изразходваното количество, но и фиксирана такса за достъп до услугата, подобно на системата при тока и газа.

В момента цената на водата се изчислява единствено на база потребление в кубически метри. Новият модел цели да осигури стабилни приходи за ВиК операторите и по-добро финансиране на мрежата, която в много региони е в критично състояние. Още: Опасна ли е топлата чешмяна вода в домовете ни? Притеснителни открития и препоръки

"Една област – един оператор"

Законопроектът предвижда преструктуриране на целия сектор, като обособените територии за ВиК услуги ще съвпаднат с административните области. Така всяка от 28-те области ще има по една асоциация и един оператор – мярка, която според вносителите ще доведе до икономии от мащаба и по-ясно разпределение на отговорностите.

Общините, които разполагат със собствени ВиК дружества, ще бъдат включени в новите областни асоциации, а активите им ще преминат под тяхно управление. От общо 265 общини в страната едва 15 имат собствени дружества, като само две – Троян и Сапарева баня – са във финансово добро състояние.

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов предупреди, че отхвърлянето на закона би поставило под риск европейското финансиране за ВиК проекти и модернизация на инфраструктурата. Още: Реформа във водния сектор: Кабинетът одобри проекта на Закон за ВиК

Аргументите "за": ефективност, стабилност и модернизация

Според управляващите, законът е необходим, за да се осъвремени остарялата нормативна база и да се въведе единен модел на управление. "Самият факт, че стигнахме до съгласие за необходимостта от специализиран закон за ВиК, е стъпка напред и в правилна посока", заяви Искра Михайлова от "ДПС – Ново начало".

Младен Шишков от ГЕРБ напомни, че проектът е обсъждан публично шест пъти през последните пет години. "Да, има слабости, но е време да му се даде ход. Без този закон рискуваме застой и загуба на европейски средства", каза той.

Заместник-председателят на "Български ВиК холдинг" Ирена Георгиева посочи, че холдингът е реализирал печалба от 5 млн. лв. за 2024 г., което според нея показва, че държавните дружества могат да бъдат ефективни. Още: С такса "Водомер" се търси по-добро водоснабдняване: Говори професор по ВиК

Аргументите "против": централизация, липса на конкуренция и "такса водомер"

Опозицията остро разкритикува проекта. Според "Продължаваме промяната – Демократична България", прекалената концентрация на управление ще отслаби ролята на кметовете, без да подобри качеството на услугите.

От "Възраждане" определиха "таксата водомер" като неоправдано оскъпяване и обвиниха правителството в опит за национализация и последваща концесия на ВиК сектора.

Виолета Комитова от МЕЧ предупреди, че общините ще бъдат насилствено включени в новите асоциации, въпреки несъгласието на Националното сдружение на общините.

"Законът не решава проблема с безводието, а просто прехвърля властта от местно към държавно ниво", заяви Йордан Иванов от ПП-ДБ. Още: Идея: 1,5 кубика вода месечно за социално слабо семейство

Парламентът удължи срока за предложения между първо и второ четене до максималния 28-дневен срок. През това време се очакват сериозни дебати и промени по ключови теми – модела на консолидация, новата тарифна структура и ролята на местните власти.