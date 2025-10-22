"Ергенът" 5: Първите две дами в новия сезон са готови да се борят за Кристиян (СНИМКИ)

Вече са ясни тримата ергени, които ще се впуснат в търсене на любовта в новия пети сезон на романтичното шоу "Ергенът" през 2026 година. Зрителите нямат търпение да разберат кои са и смелите дами, които са готови да открият перфектния мъж. А две от тях официално бяха представени днес (22 октомври) в студиото на "Преди обед" по bTV. Това са Елеонора Кабакчиева и Моника Василева, които признаха, че имат симпатии към един и същи ерген - Кристиян Генчев.

Елеонора

Елеонора е на 35 години и работи като главен счетоводител. В интервюто тя обясни, че за нея би било интересно да потърси истинската любов в риалити формат. "За мен стандартното, обикновеното, наложените норми от хората не са ми интересни".

Тя разказа и за последната си връзка - с бившият ѝ годеник се разделят заради изневяра. "Беше преди пет-шест години. Бях сгодена, сватбата беше почти организирана. Хванах годеника си в изневяра - една типична житейска класика.", сподели Елеонора.

Въпреки преживяното, тя не позволява травмата да определи бъдещето ѝ, а напротив - оставя всичко в миналото. "Аз съм готова с чисто сърце, да се разкрия пред правилния човек. Бих се доверила отново."

Не търси мъж на всяка цена. Смята, че като независима жена със стабилна кариера може да изплаши мъжете. "Понякога това ги плаши", сподели тя от личния си опит и изрази надеждата си, че там някъде има човек, който да не се притеснява.

За момента тя има интерес към Кристиян.

Има различни хобита и се занимава с каузи в помощ на животни.

Моника

Моника е на 26 години, работи в банка и е главен експерт в отдел мониторинг. От дълго време нейна приятелка се опитвала да я обеди да се запише за участие и най-накрая се решава да го направи. Тя обясни, че от първи до трети сезон не е видяла сред участниците хора, с които би се сближила. "Нито участничките, нито ергените са близки до мен като характер и начин на живот. Нямах място там. Затова и не кандидатствах", обясни Моника.

След различния четвърти сезон, където вижда колко разнообразни "нормални" момичета има, "без корекции, които не са натрапчиви", решава да опита и тя тази година. "Не се записах тогава, защото ергените нямаха нищо общо с мен и затова реших да се запиша чак сега."

Тя също уточни, че би искала да се бори за сърцето на Кристиян.

От 19-годишна до момента не е имала връзка.

"Да си държи на думата" е най-важното качество, което Моника търси в перфектния мъж. "За мен действията са много показателни, а не просто да хвърлиш нещо в пространството и да кажеш "да, аз ще го направя" и да не се случи нещо."

Готова е за годеж и смело би казала голямото "да" в риалити формата.