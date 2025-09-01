Само така е правилно да събирате лайка

Чаят от лайка може да помогне дори на най-неспокойните спящи да подремнат добре. Това е успокояваща напитка, която е лесна за приготвяне у дома и е още по-вкусна, когато е влята с лайка от собствената ви градина. Това нежно бяло цвете е лесно за отглеждане, стига да имате пълно слънце и добре дренирана почва - и нищо не е по-вкусно от прясно приготвена кана домашен чай.

Кой чай се смята, че успокоява най-бързо стомаха?

Най-важната част от отглеждането на лайка обаче е да знаете кога да я съберете. Правенето на това в точното време може да подобри ефикасността на вашия чай и да направи целия процес по-възнаграждаващ. Ето как го правят експертите.

Кога да се прибира реколтата

Още: Какво се случва с тялото ви, след като изпиете една чаша чай от лайка

Лайката ще цъфти след около осем до десет седмици, когато се отглежда от семена. Има обаче някои признаци, за които трябва да внимавате, за да знаете точно кога е готова.

„Берете цветовете скоро след като са се отворили напълно, но преди централният диск да се разшири и венчелистчетата да започнат да се огъват назад“, казва Хана Хауланд, мениджър трайни насаждения в Plants Unlimited. „Цветовете, събрани на този етап, съдържат най-високи нива на етерични масла и осигуряват превъзходен вкус.“

Тя препоръчва прибирането на реколтата сутрин, ако е възможно, тъй като по-ниските температури „ще помогнат за запазването на летливите масла, които намаляват по-късно през деня“.

Как да се събира реколтата

Още: Събиране на лайка: Кога е точният момент и какво да правите после

След като сте избрали точното време, събирането на лайка е сравнително лесно. Просто ще трябва да отстраните цветето от стъблото.

„Стиснете цветовете между пръстите си, така че да се отчупят чисто“, казва Хауланд. „За по-големи насаждения може да се използва гребло за събиране на лайка, за да се увеличи ефективността.“

Достатъчно лесно е, но най-важното е да се спазва постоянство. Честото прибиране на реколтата ще предотврати пренасочването на енергията на растението към производство на семена. „При оптимални условия за отглеждане, [то] може да се прибира два до три пъти по време на вегетационния си цикъл“, казва Сюзън Бец, майстор градинар и автор на „Билкови стайни растения“.

Обработка на семена преди сеитба – Със запарка от лайка ще се хванат всички!

Как да съхранявате

Още: Лайка у дома - от саксията до чая

След като сте събрали цветовете си, ще искате да ги изсушите на въздух за най-добър резултат. Бец препоръчва да ги подредите на един слой, далеч от пряка слънчева светлина. Уверете се, че мястото е сухо и с ниска влажност, тъй като влагата може да доведе до появата на мухъл.

Хауланд препоръчва използването на дехидратор за храна като друга опция, особено ако планирате да съхранявате лайката за по-дълъг период от време. „Настройте го на най-ниската температура, в идеалния случай 43 градуса по Целзий или по-ниска, и сушете цветовете поне 24 часа“, казва тя.

След това се уверете, че сте ги съхранили, за да запазят вкуса, аромата и полезните си качества. Хауланд препоръчва херметически затворен контейнер, като например запечатан стъклен буркан. Уверете се, че го поставяте на хладно, сухо и тъмно място.