22 май в историята: Априлското въстание в Габровско и Севлиевско е потушено

22 май 1876 г.: Потушено е Априлското въстание в Севлиевско и Габровско

На този ден през 1876 година по време на Априлското въстание турците завладяват с. Ново село. С това приключва борбата на въстаниците в Севлиевско и Габровско.

В Габрово вестта за избухването на въстанието в Копривщица достига със закъснение. Но въпреки това габровци се включват към въстанието в Южна България. Цанко Дюстабанов, който е един от видните местни първенци, е избран за войвода от Габровския революционен комитет.

Северна България въстава на 28 април. Тогава чета, водена от Поп Харитон Станчев, се насочва към Габрово. В продължение на десет дни четата се сражава с врага в Дряновския манастир.

През нощта на 30 април младежи от Габрово, предвождани от Дюстабанов, напускат града. Те се отправят към Соколския манастир. Там към тях се присъединяват въстаници от околните селища. Първото сражение на четата е на 2 май при Муравешките скали.

След това в продължение на 10 дни четата действа в Севлиевския край, където води тежки сражения край Батошево. Но тъй като противникът многократно превъзхожда въстаниците по численост, те са принудени да се изтеглят към Балкана. На 11 май под връх Марагидик е последното сражение за тях. Много от четниците загиват там. Дюстабанов е ранен, а по-късно е заловен от турците.

Трявна също въстава по това време. Там се формира чета начело с Христо Патрев с участието на габровци. Тя е разпръсната след сражение на 9 май.

Включването на девет души от Габрово в четата на Христо Ботев, която слиза на Козлодуйския бряг на 16 май, е последният етап от участието на габровци в Априлското въстание.

Поробителят започва тежки репресии след потушаването на бунта. Цанко Дюстабанов, Еким Цанков и поп Иван Поппетков са обесени на 15 юни в Търново. Тодор Каблешков слага край на живота си на 16 юни.

