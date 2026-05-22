"Как 35 кг злато се стопиха и изчезнаха?": Николай Стайков с въпроси към прокуратурата по делото за Петьо Еврото

Не знаех, че златото има такива свойства – да се изпарява. С тези иронични думи разследващият журналист от платформата "Извън ефир" Николай Стайков коментира в ефира на Нова телевизия поредния скандален абсурд около аферата "Осемте джуджета" и делото срещу Петьо Петров - Еврото. В подробен и остър анализ той постави на фокус фундаменталния въпрос "Къде изчезнаха тоновете веществени доказателства и как милиони левове се стопиха до жълти стотинки в официалните документи на прокуратурата?".

От 4 млн. до 100 000 лв.

Стайков припомни как в самото начало държавното обвинение е излязло с "бомбастични съобщения" за разбита организирана престъпна група и зрелищно конфискувано злато. Цифрите обаче започват рязко и необяснимо да се свличат надолу в последвалите съдебни актове. В първоначалната версия златото е приблизително 35 кг на обща стойност около 4 млн. лв. След това сумата се свива до около 1 млн. лв. Накрая оценките в документите падат до скромните 100 000 лв.

Според журналиста тези драстични разминавания повдигат огромни въпроси за това как изобщо се документират, съхраняват и размиват веществените доказателства в рамките на прокуратурата.

Николай Стайков определи казуса като "брутален пример за превземане на държавната машина". "Това е демонстрация на мафиотизация на прокуратурата. Използвани са фабрикувани фактури, договори и документи, които после просто се легитимират в процеса чрез вътрешна институционална подкрепа", заяви той.

Журналистът попита директно и защо няма повдигнати обвинения срещу магистратите, допуснали това. Той назова конкретни имена на прокурори, които са участвали в наблюдението и вземането на решения по делото в различните му етапи – като Димитър Франтишек Петров и Кирил Пейчинов, които впоследствие тихомълком изчезнаха от публичния дебат.

"Къде са хората, които са си затворили очите пред очевидно неистинските документи? Отговорността трябва да включва всички по веригата", категоричен бе Стайков.

"Вълшебното килимче"

В разговора бяха припомнени и ключовите свидетелски показания на потърпевшия бизнесмен Илия Златанов. Неговият разказ описва перфектно смазания механизъм на паралелната правосъдна система, действала в ресторант "Осемте джуджета". "Той говори за вълшебното килимче – в момента, в който стъпиш в офиса около фигури като Петьо Еврото, веднага започва да се случва цялата процедура - светкавични обвинения, обиски и изземвания в абсурдно кратки срокове", каза журналистът.

Стайков подчерта, че появилите се по-късно видеозаписи и материали доказват съществуването на неформални структури, които реално са контролирали хода на официалните разследвания в България.

Политически чадър

Най-тревожният извод според Стайков е пълната липса на реална институционална и политическа реакция по казуса. Отказът на народните представители да създадат парламентарна комисия, която да разследва дейността около "Осемте джуджета", според него е ясен сигнал за дълбоки и действащи и до днес зависимости.

"Кръгът около "Осемте джуджета" е много по-голям и продължава да функционира. Казусът не е приключил нито юридически, нито обществено", категоричен е журналист.