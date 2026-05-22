Пет неща, които ще видите в „България: Земята на розите“ тази неделя по Viasat History (ВИДЕО)

Тази неделя, 24 май, от 17:40 ч. по обновения Viasat History в България и целия регион на Централна и Източна Европа се завръща специалният епизод „България: Земята на розите“ от поредицата „Съкровища с Бетани Хюз“.

Известната британска историчка и документалист отвежда зрителите от праисторически пещери до Созопол, Велико Търново, Пловдив, Бачковския манастир и Розовата долина – с поглед към България като място, в което различни цивилизации са оставили следи в продължение на хилядолетия.

Ето и пет от най-впечатляващите неща, които могат да се видят в епизода:

1. Магурата – праисторическа „галерия“ на Европа

Едно от най-запомнящите се места в епизода е пещерата Магурата край Белоградчик. Там Бетани Хюз разглежда прочутите праисторически рисунки, за които се смята, че са на възраст между 8 000 и 10 000 години. Те често са сравнявани с най-известните пещерни изображения в света – като тези в Ласко във Франция и Алтамира в Испания – и са сред най-ценните свидетелства за живота на ранните човешки общества на Балканите.

2. Аполония Понтика – когато древна Гърция среща Черно море

В Созопол Бетани Хюз проследява историята на Аполония Понтика – древногръцката колония, основана през VII век пр. Хр. от преселници от Милет. Именно тук зрителите ще разберат защо по българското Черноморие могат да се открият толкова силни гръцки културни влияния и защо връзките между България и Гърция са толкова дълбоки още от Античността.

3. Подводната археология на Черно море

Сред най-интересните спирки в документалния филм е Центърът за подводна археология в Созопол – единственият специализиран център от този тип в България. Там Бетани Хюз разглежда артефакти, открити на дъното на Черно море – от древни котви и амфори до останки от антични пристанища и кораби.

Черно море е сред най-ценните региони за подводна археология в света заради специфичните условия, които позволяват на органични материали да се съхраняват в продължение на векове.

4. Православните традиции – от Велико Търново до Бачковския манастир

В епизода се вижда и духовната страна на България – от старопрестолния Велико Търново до Бачковския манастир, един от най-старите православни манастири на Балканите.

Днес православните християни по света са над 220 милиона, а България и Гърция остават сред държавите, в които православната традиция продължава да играе важна роля в културния и обществения живот.

5. Долината на розите – ароматът, с който България става световно име

Финалът на епизода отвежда зрителите в прочутата Розова долина. Там Бетани Хюз проследява историята на българското розово масло – една от най-разпознаваемите емблеми на страната по света.

Индустриалното извличане на розово масло започва още през XVII век. Днес българското розово масло е сред най-ценните съставки в световната парфюмерия и присъства в продукти на едни от най-големите луксозни марки.

„България: Земята на розите“ се завръща по Viasat History две години след предишния голям епизод от поредицата „Съкровища с Бетани Хюз“, посветен на България, който дебютира на 24 май 2024 г.

В него историчката показа Варненското златно съкровище – най-старото обработено злато в света, Долината на тракийските царе, Хераклея Синтика, Епископската базилика в Пловдив, Рилския манастир, село Рибново, нестинарските ритуали в Странджа и монумента Бузлуджа.

Филмът на Бетани Хюз за България получи международно внимание и дори бе представен по време на събитие на UNESCO в Париж през 2025 г. - в рамките на 47-ата сесия на Комитета за световно наследство. Продукциите на световно известната историчка се излъчват в над 120 държави и достигат аудитория от милиони зрители.

Коя е Бетани Хюз?

Проф. Бетани Хюз е сред най-популярните съвременни историци в света. Тя е автор и водещ на десетки документални филми за BBC, Channel 4, National Geographic, Discovery и Viasat History. Кариерата ѝ е посветена на древната история, както и на ролята на жените в развитието на цивилизациите.

Българските читатели познават две от най-известните ѝ книги – „Елена от Троя“ и „Седемте чудеса на античния свят“. Само през последните два месеца Проф. Хюз отново беше в България за нови снимки и културни проекти. През април тя посети София за работа по новата поредица „The Greatest Cities on Earth“, посветена на великите градове на света.

„Дойдох в България, защото тук имате изключително богато археологическо наследство. Не говорим само за векове, а за хилядолетия“, каза Бетани Хюз по време на посещението си в България тази пролет.

„Съкровища с Бетани Хюз: България: Земята на розите“ е по Viasat History на 24 май от 17:40 ч.