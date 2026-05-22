Войната в Украйна:

"Науката не се случва от 8 до 5": Проверки за работно време скараха ръководство и учени в БАН

22 май 2026, 8:01 часа 1528 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/Елена Страхилова
"Науката не се случва от 8 до 5": Проверки за работно време скараха ръководство и учени в БАН

Сериозно напрежение се зароди в Българската академия на науките (БАН) седмици преди началото на масови проверки за спазване на работното време. Повод за сблъсъка стана официално писмо от ръководството на Академията, подписано от председателя чл.-кор. Евелина Славчева, в което се налага строг контрол над присъствието на учените по работните им места. В отговор доц. д.н. инж. Александър Александров излезе с остро открито писмо, в което сравнява административния натиск с антиутопичния роман „1984“ на Джордж Оруел.

ОЩЕ: Томислав Дончев и Красимир Вълчев влязоха в ръководството на БАН

Закъснения и преждевременно напускане

В официалното съобщение, изпратено до директорите на всички институти в БАН, ръководството алармира, че са зачестили сигналите за нарушения на трудовата дисциплина. Според документа масово се наблюдават закъснения за работа, преждевременно напускане на работните места и отсъствия без уважителни причини.

"Неспазването на трудовата дисциплина пряко рефлектира върху ефективността на научноизследователския процес и уронва престижа на Академията", заявяват от ръководството.

Поради тази причина, считано от 1 юни 2026 г., представители на Ръководството и Управителния съвет на БАН започват внезапни проверки по места, а при констатирани нарушения ще се налагат дисциплинарни наказания.

Отговорът на учените

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Реакцията на академичната общност не закъсня. В открито писмо до председателя на БАН, с копие до министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, доц. Александър Александров се обяви категорично против "чиновническото мислене" и превръщането на науката в механично отчитане на часове.

ОЩЕ: Пробив в химичната наука и надежда в битката с рака: Д-р Мария Аргирова в "Студио Actualno"

„Науката е творчески процес. Тя не се случва механично „от 8 до 5“. Идеите не възникват по график, хипотезите не се раждат след отбелязване на присъствие, а научните пробиви рядко се подчиняват на административен часовник“, пише доц. Александров.

Той прави паралел между научната дейност и изкуството, подчертавайки, че никой не очаква от един художник или композитор да твори по график.

Атмосфера на доносничество и страх

Според учения използваният език в писмото на ръководството е обезпокоителен. Фрази като „зачестиха сигнали за нарушения“ създават усещане за среда на подозрение, наблюдение и доносничество, вместо за общност, основана на доверие. По думите му това насажда култура на страх, която убива свободата на мисълта – същността на науката.

Учените напомнят, че българската наука и без това оцелява в трудни условия – ниско заплащане, тежка бюрокрация и несигурно проектно финансиране, а допълнителният административен натиск само демотивира и унижава хората.

ОЩЕ: Новият председател на БАН проф. Евелина Славчева встъпи в длъжност

Какъв трябва да бъде критерият?

В писмото си доц. Александров предлага водещ критерий за оценка на научните работници да бъде не формалното присъствие, а реалните резултати:

  • Научни публикации и цитируемост;
  • Спечелени и реализирани проекти;
  • Проведени експерименти и разработки;
  • Обучение на млади учени и внедряване на резултати в практиката.

Той признава, че когато спецификата на работата изисква присъствие (работа с апаратура, дежурства, екипни срещи), дисциплината трябва да се спазва. Въпреки това призовава ръководството на БАН да въведе гъвкав режим на труд, съобразен със световните стандарти, и да защити академичната свобода и професионалното достойнство на учените.

"Ако искаме българската наука да бъде конкурентна, трябва да се отнасяме към учените като към професионалисти и творци, а не като към нарушители по презумпция", завършва откритото писмо.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
БАН работно време министър на образованието учени
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес