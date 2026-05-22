Скандал около "Одисея": Лупита Нионго отговори на острите критики

Носителката на "Оскар" Лупита Нионго отговори на критиките от крайната десница относно ролята ѝ в екранизацията на "Одисея" на Кристофър Нолан. Във високобюджетния филм, чиято премиера е през юли, звездата играе Елена Троянска редом с актьори като Мат Деймън, Ан Хатауей, Том Холанд и Зендая.

В ново интервю за "Elle" актрисата от беше попитана за критиките, отправени от фигури като Илон Мъск, относно избора на чернокожа актриса за митичен персонаж. Технологичният милиардер обвини Нолан, че е наел актрисата по причини, свързани с "DEI" (разнообразие, равнопоставеност и приобщаване), защото иска да спечели награди.

Lupita Nyong’o Shares New Details About Christopher Nolan’s ‘The Odyssey’ https://t.co/I97la8PJ3W — ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) May 21, 2026

Последният филм на Нолан, "Опенхаймер", с преобладаващо бял актьорски състав, спечели седем награди "Оскар", включително за най-добър филм, съобщи в. "Гардиън".

"Това е митологична история. Напълно подкрепям намерението на Крис и версията на тази история, която той разказва. Нашият актьорски състав е представителен за света. Не губя времето си да мисля за защита. Критиката ще съществува, независимо дали се занимавам с нея, или не", заяви Нионго.

Още: Приключи ли с киното? Мат Деймън играе като за последно (СНИМКИ)

"Да бъдеш част от "Одисея" е нещо невероятно, защото филмът е толкова грандиозен. Той обхваща цели светове. Ето защо актьорският състав е такъв, какъвто е. Ние сме част от епичния разказ на нашето време“, добави тя.

Снимка: Getty Images

"Хората, които вярват в теб"

По-рано тази седмица Джими Кимъл се подигра на Мъск за коментарите му, като му каза да "да си гледа работата". Алек Болдуин също защити Нионго, като написа в Instagram: "Скъпи Илон… но тя е най-красивата жена на света".

В предаването "The View" Упи Голдбърг също критикува Мъск. "Всъщност не е нужно да гледаш филма. Не знам защо смяташ, че трябва да се изказваш по този въпрос. И бих ти предложила да се погледнеш в огледалото, ако те тревожи външният вид на хората", каза тя.

Лупита Нионго, чиито филми включват хитове като "Ние", "Черната пантера", "Дивият робот" и "Нито звук: Ден първи", отбеляза също в интервюто, че по-голямата част от ролите, които са ѝ били предлагана след наградата "Оскар", били на робини, нещо, , което определя като "разочароващо, но не и изненадващо".

Още: Хари и Меган правят филм за войната в Афганистан

"Не мога да мисля за всички хора, които все още не ме харесват. Ще намериш хората, които вярват в теб, и ще продължиш напред. Иска ми се да вярвам, че съм създадена да устоявам", сподели тя.

"Одисея", филм с бюджет от около 250 милиона долара, излиза на 17 юли, припомнят от БГНЕС.