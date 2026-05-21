Тази грешка при колтученето може да остави доматите без добра реколта

Колтученето помага на доматите да насочат силите си към плодовете, но ако се прави неправилно, може да доведе до точно обратния ефект. Някои растения отслабват, спират да връзват добре или започват да страдат от излишен стрес. Проблемът често не е в самото колтучене, а в начина и момента, в който го правим. Коя е грешката, която най-често съсипва реколтата?

Какво всъщност представлява колтученето

Колтученето е премахване на страничните издънки, които се появяват между основното стъбло и листните дръжки на доматите. Тези издънки се наричат колтуци и при някои сортове могат бързо да се развият в силни разклонения. Ако ги оставите всички, растението става много гъсто, харчи повече сили за листна маса и плодовете често остават по-дребни или узряват по-бавно.

Затова колтученето помага да се поддържа по-добра форма, повече въздух между листата и по-лесен достъп на слънце до плодовете. Но то не е безразборно късане на всичко, което излиза от стъблото. Ако се направи грубо или в неподходящ момент, може да отслаби доматите вместо да им помогне.

Грешката, която отслабва доматите най-много

Най-честата грешка е прекалено агресивното колтучене. Някои градинари махат наведнъж всички странични издънки, голяма част от листата и дори клонки, които вече носят цветове. Така растението остава внезапно оголено и стресирано. Доматът има нужда от листа, защото чрез тях се храни и поддържа силата си. Ако премахнете твърде много зелена маса, особено в горещо време, плодовете могат да останат изложени на силно слънце, а растението да забави развитието си. Вместо да получите по-добра реколта, може да видите по-малко завръзи, по-бавно нарастване и по-слаби растения. Колтученето трябва да насочва силата, а не да я отнема.

Защо не бива да махата прекалено много наведнъж

Доматите понасят по-добре редовна и умерена грижа, отколкото голямо рязане наведнъж. Когато оставите колтуците да станат твърде големи и после ги премахнете наведнъж, раните по растението са по-големи. Това увеличава риска от инфекции, особено ако времето е влажно или ако работите с нечисти ръце и инструменти.

Освен това растението губи част от вече вложената енергия, защото е хранило тези издънки дни наред. Много по-добре е да преглеждате доматите редовно и да премахвате малките колтуци, докато са още крехки. Така намесата е по-лека, раните зарастват по-бързо и растението продължава да расте без силен стрес.

Кога е най-подходящият момент за колтучене

Най-добре е колтученето да се прави в сухо време, когато растенията не са мокри от роса, дъжд или поливане. Подходящ момент е сутрин, след като листата са изсъхнали, но преди силната жега. Така раните имат време да засъхнат през деня. Не е добра идея да колтучите веднага след дъжд или късно вечер, защото влажната среда увеличава риска от заболявания. Избягвайте и най-горещите часове, когато растенията вече са под стрес. Ако доматите изглеждат увехнали от жега или суша, по-добре отложете задачата. Колтученето трябва да се прави, когато растението е в добро състояние, а не когато вече се бори с неблагоприятни условия.

Как да разпознаете кои колтуци трябва да останат

Не всички домати се гледат по един и същи начин. При високорастящите сортове обикновено се премахват повечето колтуци, за да се води растението на едно или две основни стъбла. При ниските и по-компактни сортове обаче прекаленото колтучене може да намали реколтата, защото част от плодовете се образуват именно по страничните разклонения. Затова първо трябва да знаете какъв тип домати отглеждате. Ако не сте сигурни, не режете всичко. Оставете най-силните и добре разположени разклонения, особено ако вече имат цветни китки. Премахвайте предимно слабите, сгъстяващи и неудобно разположени издънки, които пречат на проветрението или се развиват навътре към растението.

Как правилното колтучене помага за по-добра реколта

Когато се прави внимателно, колтученето помага на доматите да останат по-подредени, по-проветриви и по-лесни за поддържане. Светлината достига по-добре до плодовете, листата съхнат по-бързо след дъжд или поливане, а рискът от болести намалява. Растението не се превръща в непроходим храст, който харчи сили във всички посоки. Вместо това енергията се насочва към по-здрави стъбла, по-добро узряване и по-качествени плодове.

Най-важното е да не се увличате. Колтучете редовно, но умерено, наблюдавайте реакцията на растенията и не ги оголвайте изведнъж. Добрата реколта идва не от най-силното рязане, а от правилния баланс между листа, светлина, въздух и плодове.