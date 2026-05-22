Балове под дъжда: Май си тръгва с бури, юни идва с обещание за лято

Не само абитуриентите, а и цялата рода ще трябва да си носят чадъри. Дамите да предвидят и нещо, което да наметнат на раменете си, защото вечерта ще е студено. Западна Европа ще преживее първата сериозна топла вълна за тази година, а над България ще е хладно. В резултат на което днес на много места ще вали – мълнии, светкавици, гръмотевици. На места валежите ще са обилни. Неустойчиво време до неделя. След това идва по-хубаво време. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

По думите му сряда и четвъртък се очакват температури около 30 градуса, а на места и по-топло.

Днес и утре по морето ще е хладно и дъждовно.

В София днес и утре се очакват обилни валежи. В неделя и понеделник този процес ще затихне и се очертава от вторник пауза от дъждовете и летен период.

В ефира на Нова телевизия синоптикът Анастасия Стойчева каза, че този месец май е с по-ниски температури от нормата. Валежите дотук пък са с неравномерно разпределение.

„Ако някой се чуди дали трябва да си вземе чадър на 24 май, отговорът е Да. На 25 май ще вали най малко“, каза тя.

Хубавото време идва за малко – вторник и сряда ще е с много слънчеви часове.

„И първото десетдневен на юни ще е нестабилно, но отиваме към лятото“, каза Стойчева.