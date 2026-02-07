Как се подрязва леска през зимата? С тази техника ще събирате лешници с чували!

Поради декоративната им стойност и вкусните лешници, често избираме да отглеждаме леска в градините си. Този храст или дърво обаче изисква правилна грижа. Това включва предимно резитба. Кога трябва да подрязвате леска през зимата и как?

Кога трябва да подрязвате леска през зимата?

Леската обикновено може да се подрязва по два начина. Първият е в началото на пролетта (февруари-март), преди да започне вегетационният период на растението. По това време издънките на храста трябва да бъдат леко скъсени, за да се насърчи разклоняването. След това може да се извърши тънкорастяща и санитарна резитба.

Някои хора избират да подрязват по-рано – около януари. Струва си обаче да се обърне внимание на времето – най-добре е да се избягва резитбата по време на периоди на силни слани. Друго подходящо време за резитба на леска е краят на октомври. Когато природата бавно започва да заспива, можете да извършите санитарна и прореждаща резитба.

Как да подрязваме леска?

Когато извършвате формираща резитба на млада леска, скъсете горните издънки до височина приблизително 0,8-1 м. Подрежете страничните клони с 1/3. При формиращата резитба тя трябва да се намали между втората и четвъртата година. След това извършвайте тази резитба според нуждите, като обръщате внимание на нивото на разклоняване на растението.

Ако искате да извършите прореждаща резитба, която ще осигури на леската по-добър достъп до светлина, трябва да премахнете всички пресичащи се или неравномерно растящи издънки от короната. Това може да се случи при по-стари екземпляри. Този вид поддръжка е изключително важна – тя може да ограничи развитието на болести (прекалено голямата гъстота нарушава циркулацията на въздуха, което насърчава гъбичните инфекции) и да повлияе положително на плододаването.

Санитарната резитба, от друга страна, включва премахване на мъртви, слаби и повредени клони. Това може да се направи по време на формираща или прореждаща резитба.

Не забравяйте да използвате само остри ножици за рязане или градински ножици, когато режете леска. Тъпите инструменти могат да разкъсат издънките, което насърчава инфекции.

Как да използвате отрязани клони от леска?

Много хора изхвърлят отрязаните клони от леска. Оказва се обаче, че може да им се даде втори живот. Как можете да използвате тези на пръв поглед „отпадъчни“ растения?

Първо, те могат да се използват за създаване на опори за растения – например зеленчуци като домати или чушки. Клоните от лешник са доста гъвкави и издръжливи, което ги прави идеални за тази задача.

Лешниковите филизи могат да се използват и за направата на атрактивна кошница, въпреки че това изисква известни умения. Такава кошница обаче е фантастична за бране на гъби.

Лешниковите филизи са изключително полезни и около лагерен огън. Можете да нанижете наденички на клоните за лесно готвене на огън.

И накрая, можете да използвате отрязаните лешникови филизи, за да направите компост. Преди това обаче те трябва да бъдат смачкани, например с помощта на специална дробилка за клони.