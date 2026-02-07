Как правилно да отглеждате паричното дърво

Паричните дървета са растения, които не изискват много поддръжка – стига да установите режим на грижи. Тези тропически растения изискват условия, които имитират естествената им среда, така че осигуряването на нужното количество светлина и влага е от ключово значение.

За щастие, в този процес няма догадки. Тук разговаряхме с експерт по градинарство за това как да се грижите за паричното си дърво, така че да процъфтява.

Инструкции за грижа

Паричните дървета ( Pachira aquatica) традиционно се свързват с късмет, което прави правилната грижа особено полезна. Следвайте тези стъпки, за да помогнете на растението си да процъфтява.

Светлина

Тези растения се чувстват най-добре на непряка светлина. „Те предпочитат да са по-близо до прозорец с много ярка светлина“, казва Саманта Адлер, собственик на Houseplant Concierge . Прекаленото количество светлина обаче може да е лошо. „Не трябва да получават директни лъчи – те могат да изгорят листата им.“

Вода

Тъй като паричните дървета са тропически растения, те са свикнали да получават много вода. „Те обичат да бъдат обилно поливани с чинийка, за да се съберат евентуалните оттичащи се води, след което да се оставят да изсъхнат до около 50 до 75 процента сухота“, казва Адлер.

Ако не сте сигурни, поставете пръста си в почвата, за да проверите дали горните два сантиметра са сухи или влажни. Можете също да използвате влагомер.

„Моето лично парично дърво го поливам приблизително веднъж на всеки две седмици, освен през зимата, когато къщата е по-суха - тогава се полива приблизително на всеки седмица до седмица и половина“, добавя Адлер.

Почва

„Използвайте висококачествена почва за стайни растения, която има много органична материя, но не задържа влага“, казва Адлер. Добавете едър пясък или перлит, за да подобрите дренажа – това ще предотврати гниенето на корените.

Тор

Адлер препоръчва всеки течен тропически тор - сложете няколко капки в лейката си всеки път, когато поливате, или през всеки друг път, когато поливате.

Когато паричното дърво е ново и стъблата му са зелени и гъвкави, можете да ги сплетете. Това ще придаде на паричното му дърво традиционния вид на сплетено стъбло, дори докато расте.

Подрязване

Ако част от паричното ви дърво изглежда нездравословна, можете да използвате ножица, за да го подрежете до стъблото или клона. „Някои листа на паричното ми дърво пожълтяват от жегата през зимата и аз просто премахвам цялото листо и стъбло от клона“, казва Адлер.

Тя препоръчва подрязване за оформяне през пролетта, когато паричното ви дърво е най-силно. Не прекалявайте обаче: „Паричните дървета са податливи на шок от прекалено много подрязване или промяна“, казва тя. Никога не отрязвайте повече от 1/4 до 1/3 от дървото наведнъж.

Пресаждане

Паричните дървета не е необходимо да се пресаждат твърде често, но не забравяйте да го правите на всеки няколко години. Ако забележите, че корените започват да стърчат от дъното на саксията ви, значи е време за пресаждане.

Адлер препоръчва пресаждането в контейнер, който е не повече от малко по-голям от сегашния. Уверете се, че новият дом на паричното ви дърво има дренажни отвори. „Често вземам малко стара почва и добавям прясна към паричното дърво около веднъж годишно, без да правя пълно пресаждане“, казва тя.

Често срещани грешки

Паричните дървета лесно се стресират от промените, затова поддържайте условията им постоянни, когато е възможно.

Един често срещан проблем е липсата на влажност, особено през зимата. Ако забележите хрупкави, падащи листа, тогава вашето парично дърво вероятно се нуждае от повече влажност.