Бързорастящи стайни растения, които ще изпълнят дома ви с цвят възможно най-скоро

Отглеждането на красиви стайни растения е радост по всяко време на годината, но особено през зимните месеци. Въпреки това, може да се окажете в ситуация, в която копнеете за по-висока и по-зелена градина на закрито. И макар че тези растения със сигурност няма да се променят за една нощ, някои видове растат по-бързо от други.

Факторите на околната среда са важен фактор в този разговор: „Светлината е изключително важна, когато говорим за темповете на растеж“, казва Джъстин Ханкок, градинар в Costa Farms. „Колкото повече светлина получава едно растение, толкова по-бързо ще расте; колкото по-малко светлина получава, толкова по-бавно ще расте.“

Тук получихме пълна информация за бързорастящите стайни растения от нашите експерти. Прочетете по-нататък за видовете, които препоръчват.

Потос

Потосът ( Epipremnum aureum) е любим с причина - лесен е за грижи и расте забележително бързо. „При редовна влага може да расте с 15 до 30 сантиметра на месец!“, казва Ники Джабур, основател на Savvy Gardening. „В продължение на много години лозите лесно достигат дължина от 6 метра или повече.“

Ханкок отбелязва, че темповете на растеж зависят от сорта. „Като цяло, колкото по-пъстра е окраската им, толкова по-бавно растат.“ Той препоръчва Baltic Blue и Global Green.

Филодендрон със сърцевидни листа

Филодендронът със сърцевидни листа ( Philodendron hederaceum ) не расте с главоломната скорост на потоса, но е друг чудесен вариант за нетърпеливите градинари. „Обичан е заради лъскавите си зелени листа, които се образуват на дълги, от 3 до 3,6 метра лози“, казва Джабур.

Подобно на потоса, той също е лесен за отглеждане, така че е приятно стайно растение, дори ако сте начинаещ.

Лилия на мира

Спатифилумите ( Spathiphyllum) са символи на спокойствие и са чудесни стайни растения за начинаещи . Ханкок ги нарежда сред любимите си бързорастящи варианти. Те дори могат да цъфтят през цялата година, ако им осигурите правилните грижи.

Дифенбахия

Наричана още „тъпа тръстика“, дифенбахията е тропическо растение, което добавя цвят и жизненост към всяка стая. „Баба ми имаше огромно растение в къщата си – то растеше толкова бързо, че сякаш ставаше по-голямо с всяко посещение, накрая достигайки тавана“, казва Джабур.

Монстера

Някои сортове Монстера растат много бързо. Ханкок препоръчва Monstera deliciosa , Little Swiss и Peru. „Подобно на потоса, пъстрите видове ще растат по-бавно от зелените видове“, казва той.

Джабур казва, че Monstera adansonii, или швейцарската лоза за сирене, е друг отличен избор. „Очаквайте здраво растение да расте около 30 см годишно, до около 3,6 метра в зряла възраст“, ​​казва тя. „Това е добър избор за отглеждане на пергола или мъхов стълб – или оставете лозите да се спускат по рафтове и первази на прозорци.“