Време е засаждане на разсад ягоди: Какво трябва да знаете за него

Февруари дойде - идеалният месец за засаждане на ягоди. Това не е най-лесният процес, тъй като културата се смята за доста капризна и трудна за покълване. Много градинари избират лесния вариант и купуват готов разсади. Отглеждането на ягоди от семена има своите предимства: по-евтино е, растенията са по-малко податливи на болести и това е единственият начин да получите реколта от сочни, вкусни и здрави плодове. А удовлетворението от отглеждането и събирането на вкусни ягоди е несравнимо.

Кога е най-добре да се сеят семената на ягодите за разсад?

Семената на ягодите се засаждат от средата на февруари до средата на март. Оптималното време се счита за последните седмици на зимата. Ако сортът е къснозреещ или искате ранно плододаване, можете да започнете още в началото на февруари.

Когато избирате благоприятни дати, можете да използвате фазите на луната като ориентир. През февруари 2026 г. най-добрите дни за засаждане на разсад се считат за 6-ти, 8-9-ти, 14-ти, 19-23-ти и 26-ти. През март 2026 г. се препоръчва сеитба на ягоди на 1-ви, 6-9-ти, 12-ти, 15-17-ти, 22-ри, 24-27-ми и 30-ти.

Как да засадите разсад от ягоди?

Преди засаждане, семената на ягодите се нуждаят от стратификация. За целта, две седмици преди сеитбата, ги поставете между две влажни хартиени кърпи, навийте ги на руло и ги поставете в тава с капак с дупки. Поставете съда на топло място за два дни, след което в долното чекмедже на хладилника за 10-14 дни. Навлажнявайте кърпите, докато изсъхнат. Семената са готови за засаждане, когато са добре набъбнали, но все още не са покълнали.

След това трябва да подготвите почвата. Има два варианта: да купите готов субстрат или да смесите лека почва с хумус, торф и пясък в съотношение 2:1:1.

След това изберете подходящ съд, поставете 3 сантиметра дренажен материал на дъното, след това 15 см субстрат. Направете много малки бразди в почвата и засадете семената на разстояние 2 см едно от друго. Покрийте леко горната част с почва.

Разсадът на ягодите изисква деликатна грижа. Покрийте го с найлоново фолио и го поставете на топло място, далеч от пряка слънчева светлина, като използвате лампа за отглеждане вечер. Видими кълнове ще се появят след около 2-3 седмици; на този етап отстранете фолиото.

Разсадът на ягодите се полива редовно и след като се появят пет листа, се пикира, което означава, че всеки разсад се пресажда в отделни саксии. Добра идея е също така разсадът да се натори и да се изнася навън или на балкона веднъж седмично, за да се закали. Растенията се пресаждат на открито в началото на май, когато температурите се задържат над 15 градуса по Целзий.

