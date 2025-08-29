Старите градинари изхвърлят тези обелки в градината за буен цъфтеж

Изхвърляте ли обелките от плодове и зеленчуци, без да се замисляте? Може би изхвърляте едни от най-добрите естествени торове, които градината ви може да поиска. Пълни с основни хранителни вещества като калий, калций, магнезий и сяра, тези скромни кухненски отпадъци могат да играят важна роля в подхранването на вашите растения. Калият, който се среща в изобилие в някои плодове и зеленчуци, може да помогне за производството на цветове и плодове, докато калцият изгражда здрави стъбла, магнезият подпомага образуването на хлорофил, а сярата осигурява транспорта на хранителни вещества и развитието на семената. Само с малко усилия можете да използвате тези ежедневни отпадъци, за да подхранвате растенията си, освен че допринасяте за по-устойчив начин на живот.

Портокалови кори

След като се насладите на плода, можете да използвате хранителните вещества в корите му, за да подхранвате градината си. Пълни с хранителни вещества като азот, фосфор и калий, портокаловите кори са чудесно допълнение към компоста. Те помагат за обогатяване на почвата и подпомагат здравословното развитие на корените. Първо изсушете корите и ги нарежете или смелете на малки парченца, преди да ги добавите към купчината компост или директно около растенията. Портокаловите кори могат също да помогнат за предпазване от вредители като мравки и листни въшки, благодарение на силния си цитрусов аромат и естественото съединение d-лимонен, което насекомите не харесват.

Ябълкови кори

Ниското съдържание на захар в ябълките е полезно не само за хората, но и за растенията, тъй като твърде много захар също не е добре за тях. Ако премахнете корите, преди да ядете плода, можете вместо това да го превърнете в богат на витамини тор за вашите растителни приятели. Нарежете корите на малки парченца и ги съхранявайте в буркан или съд с капак. Оставете малко място за циркулация на въздуха, за да избегнете ферментацията на корите. Докато плодът се разлага, той ще освободи калий и калций във водата. Поливането на растенията може да им помогне да абсорбират лесно хранителните вещества и да доведе до по-добър растеж на растенията и здравословно развитие на клетките. Не е препоръчително да разпръсквате ябълковите кори по почвата, тъй като това може да привлече вредители, които е вероятно да причинят щети на растенията.

Бананови обелки

Бананът е известен с богатото си съдържание на калий, хранително вещество, което е доста ценно за растежа на растенията. Това ключово хранително вещество укрепва стъблата, подобрява производството на плодове и цветове и повишава устойчивостта на болести. Подобно на ябълковите обелки, банановите обелки също трябва да се превърнат в тор, за да се избегне привличането на вниманието на вредителите. Ако не желаете да приготвяте чай, можете да хвърлите обелките в купчината компост или контейнера за вермикомпост, да ги изсушите и смилате на прах с бавно освобождаване, като използвате нарязани обелки като мулч.

Кори от краставици

Корите от краставици имат повече ползи от това да направят лицето или кожата на гърба си, те могат да се използват за вашите растения спътници и да действат като чудесен репелент срещу вредители. Има и един лесен начин да ги използвате. Разбира се, можете да ги използвате като компост, но те могат да се превърнат и в естествен репелент срещу вредители, особено срещу акари, мравки, молци и оси. Благодарение на съединенията, наречени кукурбитацини, които имат горчив вкус, който насекомите не харесват, корите от краставици могат да помогнат за предпазване от вредители. Просто поставете корите в почвата за растения, на первазите на прозореца или в шкафовете, за да възпрете нежеланите посетители. Ако вашите стайни растения показват признаци на увреждане от акари, като пожълтяване, увяхващи листа или малки паяжини, лекарство на основата на краставица може да помогне. Можете да направите обикновен спрей с вода от краставици, като накиснете корите от краставици в буркан с вода в продължение на пет дни, след което прецедете течността в бутилка с пулверизатор. Това може също да помогне за доставянето на калий и фосфор за стимулиране на растежа.

Картофени обелки

Картофите са едни от най-често използваните кухненски предмети и се срещат във всяко домакинство. Повечето обаче изпитват затруднения с употребата на картофени обелки. Те обаче са пълни с основни макронутриенти като азот, фосфор, калий и магнезий, които могат да поддържат здравето на вашите растения. Тези хранителни вещества могат да помогнат за развитието на корените, за цъфтежа и плододаването във вашата градина. За да се възползвате максимално от тези хранителни вещества, добавете обелките към компостната си купчина. За бърза течна тор, накиснете шепа пресни обелки в затворен контейнер за четири до седем дни, като разбърквате ежедневно, след което прецедете и разредете една част „чай от картофени обелки“ с пет части вода, преди да ги приложите върху зеленчуци, билки, цъфтящи растения или дори стайни растения. Можете също така да изсушите и смелите обелките на фин прах за бавно освобождаваща се почвена добавка или да използвате нарязани пресни обелки като мулчиращ слой. Просто ги покрийте със слама или дървени стърготини, за да държите вредителите настрана и да оставите почвените микроби да ги разградят за постоянен тласък на хранителните вещества.