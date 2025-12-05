С ядрената си подводница Южна Корея може да стартира подводна надпревара в Азия

Южна Корея има потенциал да построи подводница с ядрена силова установка до 10 години. Това заяви миналия месец Уон Чжон Де, директор на управлението за материално осигуряване към Министерството на отбраната, изправяйки мнозина експерти по сигурността в региона на нокти.

По-рано през годината американският президент Доналд Тръмп, в отговор на молба от своя южнокорейски колега И Дже Мьон, заяви, че ще разреши на Южна Корея строителство на атомна подводница в американски корабостроителници. Тогава южнокорейските медии предположиха, че Сеул би предпочел подводницата да бъде построена у дома с ядрено гориво от САЩ.

"Ядрено домино" в региона

Според експерти стремежът на Южна Корея към ядрени подводници набира скорост, слагайки край на десетилетия американска съпротива. Това е ход, който би могъл да промени сигурността в Азия и да доведе до подводна надпревара във въоръжаването.

Сеул отдавна се стреми да се присъедини към елитната група държави, използващи ядрени подводници, за да противодейства на Северна Корея. Одобрението на Тръмп премахна ключова бариера, предоставяйки достъп до гориво съгласно ядреното споразумение между страните, пише Ройтерс.

Въпреки това, бързо развиващата се програма на Южна Корея може да доведе до недоволство от страна на Китай и да окаже натиск върху Япония също да развие подобно въоръжение, коментират анализатори и бивши военни служители.

"Подводниците са високоефективни системи за атака. Надпреварата във въоръжаването в региона е неизбежна", смята Чой Ил, пенсиониран капитан на подводница от ВМС на Южна Корея.

Сеул твърди, че ядреното й въоръжаване е от решаващо значение за противодействие на подводните заплахи от страна на Северна Корея, включително балистични ракети, изстрелвани от подводници.

Сеул многократно е заявявал, че няма да се сдобие с ядрени оръжия и зачита режима на неразпространение.

Ядрените подводници са по-бързи и могат да останат под вода много по-дълго от дизеловите си еквиваленти и биха помогнали за по-ефективно наблюдение на севернокорейските подводници, заяви юристът и експерт по отбрана Ю Йонг-уон.

Амбициите на Южна Корея са в съответствие с целите на САЩ за противодействие на военното влияние на Китай. Началникът на военноморските операции на САЩ адмирал Дарил Кодъл определи Китай като "заплаха" и заяви наскоро в Сеул, че очаква ядрените подводници на Южна Корея да играят значима роля в регионалното възпиране.

Севернокорейските държавни медии пък от своя страна предупредиха, че планът на Сеул за подводница може да предизвика "ядрено домино" в региона.