Поетапно пропускане на коли по пътя София - Самоков

От 8 декември за обрушване на скатове поетапно ще се ограничава движението от 62-ри до 80-и км на път II-82 София – Самоков. Предвижда се дейностите да се изпълняват на интервали от 20 минути. По време на работата автомобилите ще изчакват на място и ще бъдат пропускани през определените периоди. Трафикът ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. При благоприятни метеорологични условия, се планира работата в участъка да приключи до 12 декември.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

