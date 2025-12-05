Любопитно:

05 декември 2025, 12:07 часа 439 прочитания 0 коментара
Билетите и картите за градския транспорт в София влизат в телефона ни

Центърът за градска мобилност (ЦГМ) ще вкара билетите и картите за градския транспорт в дигиталните портфейли на телефоните. Това ше стане в рамките на няколко месеца. "Няма да е необходимо да носите физическа пластика. Дори при изтощена батерия ще бъде възможно валидирането на виртуалната карта, а всички валидатори ще бъдат сертифицирани за работа с този нов тип носители", обясни общинският съветник Симеон Ставрев.

"В глобален мащаб Apple и Google вече предлагат възможности за съхранение на дигитални карти за пътуване. Например Париж въведе интеграция на своята Navigo карта в Apple Wallet през 2024 г. и пътниците там зареждат карти и пътуват само с телефон, без да ходят до каса за превозни документи", сподели той.

Новата услуга позволява незабавно издаване на нова карта, лесно презареждане и проследяване на историята на пътуванията.

56 263 468 са пътуванията с обществения транспорт, които са направили гражданите и гостите на София само до юни 2025 г. Градът вече е спестил 4501 км хартия от издадените хартиени билетчета.

Виолета Иванова
