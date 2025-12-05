Какво е нужно на Верстапен, Норис и Пиастри, за да станат шампиони във Формула 1?

Ставаме свидетели на един от най-завързаните и непредвидими сезони във Формула 1. Всеки един от челната тройка – Ландо Норис (Макларън), Макс Верстапен (Ред Бул) и Оскар Пиастри (Макларън), може да стане шампион през 2025 г след последното състезание – Гран при на Абу Даби. Разликата в точките между тримата е много малка – Норис е първи с 408, Верстапен е втори с 396 и Норис е трети с 392. Четвъртият Джордж Ръсел (Мерцедес) е с 309, което прави разликата му с третия цели 83 точки.

Как Ландо Норис може да стане шампион?

Естествено, като първи в класирането, Ландо Норис има най-големи шансове да вземе титлата във Формула 1. Всяка една позиция на подиума ще гарантира на Норис, че ще стане шампион за пръв път в кариерата му. Великобританецът има възможност да спечели титлата, ако завърши на всяка една позиция до 11-тата включително, но тогава трябва да бъдат изпълнени съответните условия. За да стане шампион от 11-то място в Абу Даби, Ландо Норис се нуждае от това Верстапен да завърши 4-ти или по-ниско, а Пиастри – максимум 3-ти.

Какво е нужно на Макс Верстапен за пета поредна титла?

Макс Верстапен спечели първата си титла през 2021 г. и от тогава не е сдавал шампионското място. Както вече споменахме, той се нуждае от това Ландо Норис да завърши извън топ 3 в Абу Даби, за да има някакъв шанс да стане шампион. Същевременно, само подиум устройва Верстапен, ако иска да се бори за титлата. При положение, че завърши първи, нидерландецът ще се надява Норис да е 4-ти или по-надолу, докато класирането на Пиастри няма да има значение. Ако е втори, ще иска Норис да завърши 8-ми или по-надолу, а Писастри да е максимум трети. Ако е на 3-то място, трябва Норис да е на 9-то или по-ниско, а Пиастри да е най-много 2-ри.

Оскар Пиастри също има шансове да стане шампион

Въпреки че е с най-малко точки от челната тройка, Оскар Пиастри също има шансове за титла. Той трябва да завърши първи или втори, ако иска да стане шампион, но и позициите на другите пилоти са от значение. Ако спечели Гран при на Абу Даби, Пиастри ще се надява Норис да е на 6-то място или по-надолу, а класирането на Верстапен няма да има значение. Но, ако е втори, ще иска Норис да е максимум на 10-то място, а Верстапен да не се качи на подиума.

