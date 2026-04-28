Това е перфектното място в двора ви за повдигната леха

Започването на нова градина е вълнуващо по много причини, не на последно място заради простото удоволствие от отглеждането на пресни цветя или зеленчуци директно в собствения ви двор. Що се отнася до хобитата, това е трудно за надминаване. Ако инсталирате повдигната градинска леха в задния си двор, има много неща, които трябва да се вземат предвид. Изборът на перфектното място във вашия имот е неоспорима отправна точка за успех. Различните растителни видове имат специфични нужди. Някои виреят на пълно слънце, например, докато други се нуждаят от следобедна сянка. Освен това, имате нужда от място за поддръжка на градината, което прави наложително да изберете зона с идеалните качества за виреене на вашите растения. Това може да бъде някъде удобно, равно, добре ориентирано, близо до водоизточник и други.

Всяко пълно ръководство за започване на повдигната градинска леха ще включва съвети за местоположението. Успехът на вашата градинска леха зависи от комбинация от фактори, които са свързани с мястото, където е разположена - от получаването на достатъчно слънчева светлина до ориентацията ѝ спрямо пътя на слънцето през целия ден. Също така ще трябва да се уверите, че повдигнатата градинска леха е достатъчно близо до дома ви, за да е поносима честата грижа за нея и да не е досадно задължение, от което се страхувате. Дори най-страстните градинари не искат да изминават дълги разстояния в знойните дни, за да стигнат до зеленчуковата си леха. Ще трябва да вземете предвид топографията на вашия имот. Определено е по-трудно да инсталирате повдигната леха на наклонен или хлътнал терен - последният се подгизва, когато вали. И накрая, тъй като растенията се нуждаят от вода, изборът на място, което е близо до източник на вода, ще осигури лесна хидратация.

Изберете слънчево място за повдигнатото си градинско легло

Много растения – включително повечето от често срещаните зеленчуци за домашна градина – се нуждаят от много слънчева светлина, за да виреят. Поради тази причина ще е добре да намерите място в двора си, което получава пълно слънце поне шест часа на ден. Може би си мислите, че вече знаете кое място в двора ви е най-ярко. Все пак си струва да наблюдавате къде грее слънцето и колко дълго се задържа в определени райони. Използвайте ценните данни, които събирате, за да изградите слънчева карта на вашия имот, като се уверите, че повдигнатите ви градински лехи получават достатъчно часове слънчева светлина

Разположете повдигнатото си градинско легло на удобно място

Когато избирате място за повдигнатата си леха, изберете такова, до което имате бърз и лесен достъп. Поддържането на градина означава да прекарвате доста време с нея ежедневно или седмично. Последното нещо, което искате, е дълга и мъчителна разходка до повдигнатите си лехи, за да проверите напредъка на разсада или да изскубите няколко плевели. Освен това, не е желателно да мъкнете тежки градински инструменти или торби с най-добрия вид почва, с която да запълните повдигнатите лехи, когато отглеждате зеленчуци на голямо разстояние.

Изберете равна площ за повдигнатото си градинско легло

Поддържането на повдигната градинска леха е свързано с много предизвикателства – не е желателно да проектирате и рамка, която да работи на хълм. Изберете място в двора си, където земята е равна, за да имате най-голям шанс за успех. Равната повърхност улеснява инсталирането на градинската ви леха и ще гарантира, че почвата няма да се измести на една страна или да ерозира. И обратно, потъналата повърхност може да доведе до проблеми с напояването, като например събиране на вода от едната страна на лехата и суха почва от другата.

Помислете за ориентацията на вашето градинско легло

Освен избора на слънчево място в двора ви, идеално е да изберете и място с правилната ориентация. Като изградите повдигнатата си градинска леха с ориентация изток-запад, която следва пътя на слънцето по небето, ще гарантирате, че всички ваши растения получават слънчева светлина през целия ден. С други думи, елиминирате засенчването от други растения или решетки (монтирани в задната част на лехата) доколкото е възможно. Ако имате правоъгълни лехи, това означава, че късите страни ще са обърнати на изток и запад.