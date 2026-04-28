Как да наторите доматите с пепел през пролетта

Тъй като дървесната пепел не е синтетичен, перфектно балансиран тор, количествата хранителни вещества, които съдържа, ще варират, но като цяло този естествен подобрител на почвата съдържа около 20% калций. Недостигът на този елемент е основната причина за гниене на цветовете. За да предотврати калция този проблем, той трябва да бъде балансиран с магнезий, който дървесната пепел също съдържа. Така че можете да видите, че в този един естествен тор има две жизненоважни хранителни вещества, които могат да предотвратят един досаден проблем.

Другото основно хранително вещество в дървесната пепел е калият, в концентрация от около 5%. Това хранително вещество всъщност е получило името си от съществуването си в буквален съд с пепел - калият е известен още като поташ (пепел от дървесина). В растителната тъкан това хранително вещество осигурява много подкрепа, включително здравословното разпределение на водата и хранителните вещества в цялото растение, помагайки му да расте и да процъфтява от корените до плодовете и върховете на листата. Силните, процъфтяващи растения са по-устойчиви на вредители и болести. Те също така преработват захарите по-ефективно, докато отглеждат плодове, осигурявайки ви възможно най-вкусния домат. И не е ли обещанието за сочен, ароматен домат смисълът на градинарството?

Подходяща ли е дървесната пепел за вашите домати? Ето как да се уверите

Що се отнася до торовете, винаги съществува мисълта, че щом малко е добро, значи повече е по-добро, нали? Това винаги е погрешно и може да бъде вредно, когато става въпрос за използване на дървесна пепел във вашата градина. За да определите най-добрия тор за здрави домати , направете почвен тест. Има комплекти „Направи си сам“, които можете да направите у дома

Пепелта е много алкална, с pH около 8. Доматите предпочитат леко киселинни условия, около 6,5, така че използвайте дървесна пепел само ако почвата ви е с това ниво на pH или по-ниско. Ако почвата ви е по-алкална, дървесната пепел ще причини повече вреда, отколкото полза на вашите доматени лехи.

След като сте потвърдили, че почвата ви може да се възползва от този тор, уверете се, че знаете източника на дървесната си пепел. Ако я горите сами, никога не използвайте пепел от боядисана, запечатана или по друг начин обработена дървесина. Добавяйте пепел само от сурова, необработена дървесина, като изгорени дъбови клони, в градината си. Ако имате печка на дърва или камина, същата дървесина, която е безопасна за горене вътре, би трябвало да произвежда пепел, която е безопасна за почвата ви.

Използване на дървесна пепел в доматената градина за процъфтяващи растения

Разпръснете дървесна пепел върху повърхността на подготвената почва – пространство, свободно от трева и плевели. Можете да използвате разпръсквач или да носите защитни гумени ръкавици, за да я разпръснете на ръка. Тъй като частиците пепел са толкова фини, лек бриз може да ги накара да попаднат в носа и очите ви, така че независимо как разпръсквате този естествен тор, носете защитни покрития като очила и маска, когато го използвате в градината си. Обработете или вторете пепелта в почвата с лопата. Можете да засадите доматите си веднага. Основният характер на дървесната пепел, съчетан с това, колко малко количество всъщност се съдържа в почвата, ще предотврати проблеми с изгарянето на тора върху младите корени.