Трик, с който вашето лимоново дърво ще дава плодове на закрито през зимата

Отглеждането на цитрусови плодове е забавно и вълнуващо приключение, но то не е нужно да спира само защото е зима. Ако имате лимоново дърво на закрито, можете да го насърчите да дава плодове през зимата, като се уверите, че нуждите му са задоволени. Разбира се, това не винаги е лесно. Зимата може да стане доста студена и суха, което не е идеално за лимоновите дървета. Един лесен трик, който ще помогне на лимоновото ви дърво да процъфтява през зимата и евентуално дори да дава плодове, е да използвате овлажнител за въздух. Като поставите такъв до лимоновото си дърво, можете да повишите влажността в дома си и да възпроизведете естествената му среда.

Преди да инсталирате овлажнител за въздух, уверете се, че лимоновото ви дърво има идеални условия за растеж в дома ви. Лимоновите дървета обичат слънцето и се нуждаят от поне шест часа слънчева светлина на ден. Така че, ако лимоновото ви дърво е на тъмно, преместете го на слънчев прозорец с южно изложение. Трябва да се уверите, че температурата в дома ви е около 18 градуса по Целзий през деня, като през нощта не пада с повече от 3 градуса. Също така трябва редовно да подхранвате дървото си, като използвате тор 2-1-1. След като сте предприели тези стъпки, можете да въведете овлажнител за въздух.

Както бе споменато по-горе, повишаването на влажността около лимоновото ви дърво е ключово за поддържането на плододаването. Предлагат се много различни преносими овлажнители, така че разгледайте, за да намерите такъв, който отговаря на вашия бюджет. След това го поставете до лимоновото си дърво и се уверете, че е включен няколко часа на ден. Това осигурява постоянна влажност за вашето лимоново дърво, което ще му помогне да произвежда плодове. Можете също да го използвате с цифров термометър и хидрометър, за да следите колко ефективен е овлажнителят и дали е необходимо да промените честотата му на използване. Не забравяйте да почиствате овлажнителя си редовно, особено през зимните месеци, тъй като в резервоара могат да се развият микроорганизми.

Ако влажността не е достатъчна, друго нещо, което трябва да се има предвид, когато става въпрос за стайни лимонови дървета, които дават плодове през зимата, е опрашването. Тези дървета обикновено се опрашват от насекоми, но когато са на закрито, това вероятно няма да се случи. Това означава, че трябва да ги опрашвате сами, като използвате мека четка, за да премествате прашец от цвят на цвят, като нежно докосвате цвета, докато правите това.

Предприемането на тези стъпки може да увеличи вероятността дървото ви да даде плодове през зимата. И когато това се случи, бъдете търпеливи, докато чакате подходящия момент за бране на лимони от вашето овощно дърво . Узряването на лимона отнема около шест до девет месеца, така че вероятно няма да можете да го използвате тази зима!