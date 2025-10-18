Факти и митове за лимонената вода

Дори и най-малките промени в рутината ви могат да повлияят на здравето ви по много начини. Например, пиенето на лимонова вода е един от най-лесните начини за подобряване на цялостното здраве. Тя е по-здравословна алтернатива на газираните напитки с много допълнителни ползи. Без съмнение лимоновата вода помага за повишаване на приема на витамин С, предотвратява образуването на камъни в бъбреците, повишава хидратацията, подобрява храносмилането и може да помогне за отслабване. Тя обаче не детоксикира тялото ви. Да, често приветствана като магическата детокс напитка, лимоновата вода не е средство за прочистване на черния дроб или бъбреците. Наскоро д-р Саураб Сети, известен като чревен лекар, гастроентеролог, обучен в университетите AIIMS, Харвард и Станфорд, заяви няколко факта за лимоновата вода, които трябва да знаете. „Аз съм чревен лекар и ето осем неща, които вероятно не сте знаели за лимоновата вода“, написа той в публикация в Instagram.

Може ли лимоновата вода да помогне за детоксикация?

Във видеото д-р Сети сподели няколко забележителни ползи за здравето от пиенето на лимонова вода . Също така, той поясни, че лимоновата вода не е „магическа прочистваща напитка“.

„Не, не детоксикира тялото ви. Интернет го преувеличава. Черният дроб и бъбреците ви извършват детоксикацията.“

„Лимоновата вода подпомага хидратацията и храносмилането, а не е магическо прочистване“, обясни той.

Той също така спомена факта, че лимоновата вода е отличен вариант за червата. Тя подпомага храносмилането, хидратацията и може да е от полза за микробиома, ако ви е удобно.

Някои допълнителни ползи от лимоновата вода включват:

1. Повишете хидратацията

Експертът подчерта, че около 75% от възрастните са дехидратирани. „Лимонът прави водата по-привлекателна, което помага за храносмилането, енергията и концентрацията“, каза д-р Сети.

2. Това е естествен източник на витамин C

Един лимон съдържа приблизително 35 мг витамин С, което е около 40% от дневната ви нужда. Витамин С помага за повишаване на имунитета, подпомага производството на колаген и осигурява здрава кожа. Той също така подпомага усвояването на желязото в организма.

3. Подпомага храносмилането

Пиенето на лимонова вода преди хранене подобрява храносмилането, тъй като помага за секрецията на стомашна киселина и потока на жлъчния сок. Д-р Сети споменава, че лимоновата вода е особено полезна за хора с ниска стомашна киселинност.

4. Оставя успокояващ ефект с топла вода

„Топлата вода може да ви е успокояваща, но не я прегрявайте. Витамин C започва да се разгражда над 70 градуса по Целзий. Ако използвате вода, оставете я да се охлади малко, преди да добавите лимон, за да запазите хранителните вещества“, обясни д-р Сети.

Съвети за безопасна консумация

В предишна публикация д-р Сети спомена, че трябва да пиете лимонова вода умерено. Една чаша вода на ден е достатъчна.

Винаги разреждайте лимоновия сок с вода, за да намалите киселинността му.

Пиенето на лимонова вода през сламка може да помогне за минимизиране на контакта със зъбите, като допълнително защитава емайла.

Пиенето на лимонова вода сутрин може да ви помогне да започнете деня си, но можете да се насладите на нея по всяко време.

Ако изпитвате някакъв дискомфорт, като киселини или стомашно разстройство, помислете за намаляване на количеството лимон или прекратете приема.