Трябва ли да подрежете хортензията през есента?

С намаляването на дните и завръщането на свежия есенен въздух, много градинари се чудят какво да правят с хортензиите си. За разлика от някои сортове, хортензиите „Безкрайно лято“ изискват много специфичен подход към резитбата, особено по това време на годината. Тъй като цъфтят както върху стари дървета (миналогодишния растеж), така и върху нови дървета (растенията от този сезон), ненавременното отрязване може да ви струва цъфтеж през следващата година.

Засаждане на хортензия: подходящо време, методи и условия за обилен и продължителен цъфтеж

Що се отнася до това кога да се подрязват хортензиите , сортовете „Безкрайно лято“ изискват минимална резитба, така че е жизненоважно да се разбере кога е подходящ моментът за резитба, за да се избегне нарушаване на здравето на растението или повлияване на бъдещо представяне на зашеметяващи цветове.

Открийте подходящото време, както и съвети как да подрязвате тези хортензии , за да имате щастливи растения година след година.

Още: Каква е причината листата на хортензията да покафенеят

Подрязването през есента и зимата може да бъде изкушаващо, особено когато последните цветове увехнат, но това е често срещана грешка, която може да има големи последици. Хортензиите залагат пъпките си за следващата година в края на лятото и началото на есента. Ако подрежете сега, рискувате да отрежете самите пъпки, които ще дадат цветове през следващата пролет.

Лорейн Балато , автор на „Успех с хортензии“ и експерт по хортензии в Нюйоркската ботаническа градина, обяснява как цъфтежът на хортензиите Endless Summer влияе кога и как трябва да бъдат подрязвани. „Endless Summer е едролистна хортензия (макрофила) и цъфти както на стари, така и на нови дървета. В това се крие причината за объркването. Можете да я отрежете няколко пъти през вегетационния период, но не и през есента, зимата или ранната пролет.“

Хортензията ще цъфти до падането на сланата, ако я поливате с този тор

Хортензиите от сорта „Безкрайно лято“ не трябва да се подрязват след началото на септември, тъй като есенното рязане ще стимулира хортензията да генерира нов растеж. Лорейн добавя: „[това] не е това, което искате по това време на годината, когато тя трябва да се фокусира върху образуването на пъпки за следващата година и след това да премине в латентно състояние. Можете също така неволно да премахнете стъблата с пъпки, когато режете през есента (както и през зимата и ранната пролет).“

Подрязване: подрязвайте хортензиите си „Безкрайно лято“ в края на пролетта, когато хортензията активно расте, точно когато пъпките започват да се пукат. На този етап отстранете всички повредени или мъртви стъбла, които ще бъдат кафяви и чупливи, и оставете всички нови зелени издънки или пъпки.

Още: Дупки в листата на хортензията - причини и лечение

Премахването на прецъфтелите цветове през лятото, за да се насърчи развитието на нови цветове, ще подреди растението и ще го насърчи да продължи да цъфти до първите силни слани.

Още: Евтин домашен тор за хортензии: Използвайте го през август за още по-дълъг цъфтеж

Продължавайте да поливате: хортензиите се нуждаят от постоянна влага. Продължавайте да ги поливате обилно, докато земята замръзне. Това е особено важно за растенията, отглеждани в контейнери, които са по-податливи на изсушаване. Правилната хидратация сега ще помогне на вашето растение да издържи на предстоящата студена зима.

Защитете с мулчиране: слой органичен мулч, като например нарязана кора или компост, може да помогне за изолиране на корените и запазване на влагата. Нанесете слой от пет сантиметра около основата на растението, но се уверете, че не докосва основното стъбло, тъй като това може да доведе до гниене.

Как да размножаваме хортензия през лятото?

Оставете зимния интерес: изсъхналите цветове, оставени върху растението, ще осигурят визуален интерес през цялата зима, особено когато са покрити със слой сняг. Те също така предлагат известна защита за спящите пъпки на растението. Изчакайте до ранна пролет, за да извършите основна резитба и едва след като видите нов зелен растеж. След това можете да премахнете всички мъртви или повредени клони.