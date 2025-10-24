Трябва ли да подрязвате тиквичките?

Ако имате тиквички в зеленчуковата си градина, знаете, че растенията могат да станат направо „джунглови“, когато достигнат разцвета си. Така че може би се чудите дали трябва да подрязвате тиквичките си, особено ако искате обилна реколта. „Тиквичките могат да се възползват от периодично подрязване, макар че не винаги е необходимо“, казва Ребека Сиърс, главен маркетингов директор на Ferry-Morse. Ето всичко, което трябва да знаете за това кога и как да подрязвате тиквичките.

Как се приготвят тиквички с ориз без пържене

Как резитбата може да помогне на растенията тиквички

Ако градината ви е пренаселена, сте засадили прекалено много тиквички или листата на растението докосват земята и остават влажни, може би е добра идея да ги подрежете леко. Подрязването на тиквичките може да помогне за подобряване на въздушния поток и да улесни прибирането на реколтата, особено в по-малки градински пространства.

Още: Това е единственият път, когато трябва да подрежете тиквичките

Някои визуални сигнали, че трябва да извадите градинските ножици: пожълтяване на листата на тиквичките, плодове, които е трудно да се намерят под гъстата зеленина, и брашнеста мана (бял прах по листата).

Кога и колко често да подрязваме тиквички

Уверете се, че растението е добре утвърдено и цъфти, преди да започнете резитбата. След това изчакайте, докато не вали няколко дни и не се очаква такъв в близко бъдеще. Препоръчително е да режете в сухо време, за да заздравеят раните по-бързо; резитбата създава отвор, който прави растението по-податливо на развитие на гъбична инфекция, а влажните условия увеличават този риск.

Ако решите да подрязвате тиквичките си, това би трябвало да е достатъчно на всеки една до две седмици.

Още: Знаете ли как се приготвя туршия от тиквички

Как да подрязвате растения от тиквички

Подрязвайте с нежна ръка, като използвате този подход

Режете, не късайте. Използвайте чисти, остри градински ножици или резачки, за да отрежете пожълтелите или долните листа в основата на стъблата им. Режете близо до стъблото, без да повредите основното стъбло, и никога не режете централния растящ връх.

Отстранявайте само най-старите листа. Това обикновено са тези, които докосват почвата или пожълтяват.

Още: Тези тиквички със сирене на фурна трябва да се пробват от всеки

Отрязвайте само по няколко листа наведнъж . Избягвайте да подрязвате повече от 25% от растението. Тиквичките се нуждаят от листата си, за да стимулират производството. Добра идея е също да носите градински ръкавици , ако сортът има бодливи стъбла или листа.

Тиквичките ще дават плодове до идването на студа: Народни рецепти от опитните градинари

Дезинфекцирайте ножиците си. Важно е периодично да дезинфекцирате ножиците, но това е особено важно, ако режете болни листа, тъй като не искате да разпространявате болести.