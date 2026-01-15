Вечнозеленият храст, който трябва да подрежете преди края на януари

Не всички вечнозелени растения изискват резитба – лесната поддръжка е част от тяхната привлекателност – но някои могат да се възползват от нея. Един пример? Туята (Thuja spp.), буен, бързорастящ иглолистен дървесен вид, произхождащ от Северна Америка и Азия. Това растение е широко обичано заради своята издръжливост и гъвкавост в редица региони и е едно от онези вечнозелени растения, които могат да ви осигурят уединение през цялата година

Въпреки че подрязването не е необходимо, за да се стимулира растежът на туята, е важно за поддържането на желания ѝ вид. За щастие, януари е един от най-добрите месеци в годината за подрязване на туя. Тъй като това растение е в латентно състояние през по-студените месеци, то не расте активно, което прави този период от време подходящ да го подрежете до предпочитаната от вас форма и размер. Продължете да четете, за да научите повече за това какво трябва и какво не трябва да правите при подрязване на туя преди края на януари, включително правилния метод за вашите предпочитания в ландшафтния дизайн.

Правилният начин за подрязване на туи през зимата

Когато подрязвате туята, внимавайте да запазите естествената ѝ конична форма. Този вечнозелен храст расте гъсто и прекомерното ѝ подрязване може да доведе до неестествен, прекалено поддържан вид. Също така е добре да изчакате, докато се утвърди и навърши поне две години, преди да я подрежете основно. Започнете, като отстраните всички мъртви или видимо болни клони – те не помагат на растението. След това леко я оформете, като подрязвате бавно и методично, за да не прекалите и да не създадете празнини. Можете да използвате ножица за жив плет, но ножицата за подрязване е най-подходяща за прецизност.

Вашата туя пораснала ли е твърде висока или твърде широка за вашия вкус? В първия сценарий, използването на ножици за подрязване на най-високите клони може да помогне за намаляване на общата ѝ височина. Вторият сценарий е малко по-сложен. Като цяло туята не понася силна резитба. Никога не е желателно да премахвате повече от една трета от съществуващата зеленина на това растение.

Имайки предвид този потенциален недостатък, е важно да сте наясно колко много подрязвате растението. Селективното премахване на няколко от най-дългите и тромави клони е чудесно начало. Ранната пролет е най- доброто време за торене на туята , така че имайте това предвид. А ако се колебаете дали да засадите туя в двора си? Помислете още малко. Даването на приоритет на вечнозелените пред многогодишните растения е лесна за поддръжка тенденция, която може да направи градината ви по-буйна през 2026 г.