Сега е идеалното време да засадите мащерка

В разгара на зимата дворът ви може да е обвит в нюанси на сиво и бяло, но януари е идеалното време да извадите скицника си и да планирате градината си. Също така не е твърде рано да започнете да засаждате семена на закрито, включително растения за вашата градина-опрашител, като например недооцененото многогодишно цвете Астранция (Astrantia major, известна още като мащерка.

Тя расте най-добре в сенчеста градина с влажна почва и се използва като лесно поддържащо и безпроблемно растение-компаньон на любими растения в селските градини като бял равнец, иглика и бетония.

Видовете Астранция са членове на семейство моркови, произхождащи от Азия и Европа. Те са доста популярни в градините в английски стил, а цветът и текстурата на Астранцията я правят добър запълнител в многогодишни цветни лехи. Лесно е да се разбере защо това ефектно цвете привлича толкова много опрашители с дългите си тичинки и хартиени прицветници. Отдалеч обаче тези невзрачни растения се сливат с фона, така че обикновено се използват, за да осигурят перфектния фон за други цветя в градината. С разнообразие от цветни сортове, Астранцията е идеална за всяка вила, опрашител или горска градина.

Как да засадите астранция от семена в средата на зимата

Астранцията е красиво цвете от късното лято, което ще привлече опрашители към вашата градина , но януари е подходящо време да започнете сеитбата на семената. Засаждането на многогодишни растения от семена е един от най-икономичните начини да напълните градината си с цветя и има разнообразни техники, които можете да използвате през различните периоди на годината. Астранцията изисква около два до три месеца студена стратификация, за да се осигури покълване, което е просто изискан начин да се каже, че семената се нуждаят от период на студ, който имитира зимните условия. Студената стратификация може да се постигне с помощта на техники като зимна сеитба и може да се извърши от късна есен до зимата. Неотопляеми веранди и защитени пространства зад гаража ви са някои примери за най-добрите места за използване на методи за влажно охлаждане.

В някои климатични условия може да успеете да сеете директно на открито, но ако започвате семената на закрито или в оранжерия, ще е добре да осигурите температура от около 0 до 4 градуса по Целзий, която имитира естествените условия. Можете да засадите семената си в саксии или кани за мляко, но не забравяйте да избягвате често срещани грешки като преполиване и прекомерно излагане на слънчева светлина. Скарифицирането на семената преди засаждане може да им помогне да покълнат.

Една от най-трудните части при отглеждането на Астрантия е изборът измежду различните налични сортове. От бялоцветната Астрантия майор „Alba“ до ярколилавата „Abbey Road“, списъкът включва и различни нюанси на червено и розово. Някои по-необичайни сортове включват „Vanilla Gorilla“, която има пъстри зелено-бели цветове, и „Sunningdale Variegated“, която има златисто очертани листа и розови цветове.